Abraçades, per un costat, i cares llargues, per l'altre. ERC amb Marc Aloy al capdavant ha aconseguit ser la força més votada a les eleccions de Manresa. Junts, amb qui el 2019 es van quedar a només 10 vots, aquest cop s'ha quedat a més distància. Impulsem Manresa ha entrat amb 2 regidors. Qui ha mantingut resultats ha estat el PSC, amb 4 i la CUP, amb 3, si bé dues formacions d'extrema dreta han aconseguit entrar al consistori. Es tracta de FNC, amb 2 regidors, i VOX amb 1. Han quedat fora Cs i el PP. A continuació recollim les reaccions dels candidats als resultats del 28-M a la capital del Bages.

Marc Aloy (ERC): "No entrava als nostres càlculs guanyar les eleccions perdent regidors"

Després de guanyar les eleccions a Manresa, Marc Aloy ha assegurat que "no entrava als nostres càlculs guanyar les eleccions perden regidors". L'alcalde i candidat a l'alcaldia per ERC, ha dit que creu en governs forts i estables, i que parlaran amb les principals forces polítiques, començant per Junts. També ha lamentat els vots extremistes. "Hem de parlar i escoltar més" perquè els manresans no estan contents. També ha remarcat que Manresa és una de les ciutats grans on ERC ha mantingut resultats.

Ramon Bacardit (Junt): "No ha pogut ser"

"No ha pogut ser" ha dit el candidat a l'alcaldia de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, quan s'ha adreçat a militants i simpatitzants un cop s'han conegut els resultats electorals. Ha afirmat que "no és el final de res", sinó un inici perquè han percebut "ganes de canvi".

Ha lamentat que el vot "s'hagi fraccionat, amb Impulsem hi hauria 8 regidors i això ha passat factura", ha dit.

Roser Alegre (FEM Manresa): "Ens hem de sentir satisfetes d'haver pogut mantenir els tres regidors"

En declaracions a Regió7, la candidata de FEM Manresa, Roser Alegre, ha expressat que se sent preocupada perquè "en conjunt les esquerres hem perdut un regidor". Aquest fet, segons Alegre, "demostra l'auge de l'extrema dreta". No descarta que "es pugui reeditar el pacte ERC-Junts" però "caldrà que parlin molt els partits" pel que s'ha vist a la campanya. Per part seva no es plantegen cap escenari de pacte. Quant a la baixa participació, diu que "és preocupant tenir una ciutadania tan desmobilitzada".

Andrés Rojo (Ciutadans): "Vaig dir als meus que baixessin les expectatives"

El candidat de Ciutadans, Andrés Rojo, ha confessat que "fa temps que ho tenia clar (que no sortiríem)". Així i tot, ha afegit estar "molt content de la feina feta aquests vuit anys. Ara estic en una edat important per potenciar la meva carrera professional i és al que em vull dedicar".

Anjo Valentí (PSC): "Una ciutat amb 7 regidors no es pot governar"

A la seu del PSC a Manresa tenien el cava fresc a punt . Se l'han begut, però les cares no eren de felicitat. Malgrat celebrar haver mantingut els quatre regidors tenint en compte «"la dispersió del vot", el candidat, Anjo Valentí, ha admès que no eren els resultats esperats. Ha felicitat ERC per la victòria, però ha remarcat que «està obligada a buscar l’estabilitat perquè una ciutat amb 7 regidors no es pot governar».

Ha lamentat l’entrada de Vox i FNC. «El seu tarannà extremista no és positiu per buscar consensos. Són partits que, per les seves idees, a pocs pactes es podrà arribar amb ells». Insisteix en l'obligació d’Esquerra de "buscar l’estabilitat pel benefici dels manresans i manresanes". Per part seva, s’ofereix a "escoltar. Es pot governar amb 11, tenim l’exemple anterior". En tot cas, remarca, "qui ha de començar a trucar és Esquerra".

Joan Vila (Impulsem Manresa): "El nostre objectiu era entrar a l’Ajuntament i estem molt contents d’haver-ho pogut fer"

"El nostre objectiu era entrar a l’Ajuntament i estem molt contents d’haver-ho pogut fer", ha declarat el candidat d'Impulsem, Joan Vila, a la seu del partit al carrer del Born. Vila estava acompanyat dels membres de la llista i simpatitzants que van fer que el local quedés petit.

Pel cap de llista d’Impulsem Manresa, "el més important és que més de dues mil persones han dipositat el seu vot de confiança en nosaltres i això ens fa molt feliços". Adverteix que el següent pas és posar-se «mans a l’obra per treballar per la ciutat». Ha destacat també la "feina feta per tot l’equip durant la campanya electoral” i assegura que "no ha estat complicada, però sí que s’ha fet un pèl llarga".

Sergi Perramon (Front Nacional) vincula l’èxit a «la proximitat amb els manresans»

El celler del Bages del passeig Pere III ha acollit la celebració eufòrica dels membres de Front Nacional que han quedat sorpresos d’haver arribat a treure dos regidors. El cap de llista, Sergi Perramon transpirava felicitat. Ha declarat que el fet que ha portat tanta gent a votar Front Nacional ha estat «la proximitat que tenim amb els manresans».

La celebració quan els resultats ja han estat clars ha plasmat l’entusiasme dels futurs regidors i els seus simpatitzants. Tots han cantat l’himne dels Segadors a ple pulmó just abans d’abraçar-se i felicitar-se mútuament.

Perramon també ha volgut deixar constància de la seva "preocupació perquè Vox formi part de l’Ajuntament". També ha retret "els atacs patits durant la campanya electoral per parts de partits que són catalanistes igual que nosaltres, per la por que els traguéssim els vots".

