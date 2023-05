Fragmentació màxima al ple de Manresa

A Manresa, el nombre de partits que han obtingut representació a l'Ajuntament des de la recuperació de la democràcia ha oscil·lat entre tres i set. N'hi va haver tres en el període 1983-1987 i set entre el 2007 i el 2011. El 28-M ha repetit aquest escenari de màxima fragmentació amb set grups municipals al ple, però mentre que en aquella ocasió els dos partits més votats sumaven 16 regidors, ara en són 13. Així que s'ha passat de 9 regidors a repartir entre la resta de forces a 12 regidors.

Això vol dir set partits votant al ple municipal cada dictamen que calgui aprovar i amb els regidors més repartits que mai amb un alcalde menys votat que mai (una altra cosa és el possible resultat final de la construcció d'aliances entre diferents forces).

Si no hi ha pacte, Aloy hauria de governar amb 7 regidors.

Hi ha precedents de governs en minoria, però sempre han estat amb més regidors. El 2011 Convergència va governar sense majoria absoluta, amb 11 regidors. Però el segon partit en nombre de regidors era el PSC amb 4, a molta distància de la força clarament més votada.

Convergència també va governar del 1987 a 1995 en minoria, però de 12 regidors. I en el primer mandat democràtic, el 1979 el PSC, amb 9 regidors, va bastir un ampli front de govern en el qual hi havia també CiU (6), PSUC (5) i PSAN (1).

Tot i que la ciutat ha crescut en nombre d'habitants, el nombre de vots que recullen les formacions polítiques que han estat hegemòniques ha anat clarament de baixa i la participació també és menor.

El PSC va tocar sostre el 1983 amb 16.374 vots; CiU va aconseguir 14.900 vots el 1987; Esquerra ha obtingut el màxim suport, sempre parlant d'eleccions municipals, fa 4 anys amb 9.118 vot; PP, Fem-CUP i Iniciativa han aconseguit superar la barrera dels tres mil vots.

Amb l'excepció de la candidatura independent liderada per Ramon Cuitó, que l’any 1979 va aconseguir 2.156 vots (6,48%), un regidor, no havia obtingut representació al ple de l'Ajuntament de Manresa cap altra. Fins ara quan Impulsem Manresa ha aconseguit no un sinó dos regidors, amb 2.183 vots (8,74%)

En la política del segle XXI, l'experiència més exitosa de candidatura independent havia estat fins ara la de Primàries, que a les passades eleccions municipals del 2019 va aconseguir 792 vots lluny dels entre 1.400 i 1.500 vots que marquen aproximadament el llindar per tenir un seient al ple de l'Ajuntament de la capital del Bages.

Millor Manresa, Manresans, MoVeM es van quedar lluny d'entrar a l'Ajuntament.

El PSC sempre hi és

Un aspecte històric a tenir en compta és que el PSC ha estat l'únic partit amb representació a tots els ajuntaments des del 1979.

Són les sigles que s'han mantingut estables al ple de l'Ajuntament de Manresa durant els darrers 44 anys (48 anys sumant el mandat 2023-2027), ja sigui amb 13 o amb 3 regidors (el 1983 i el 2015, respectivament). Aquest mandat com l'anterior es mantindrà amb 4 regidors.

Hi ha hagut canvis de noms a tord i a dret -PP-AP, CiU-Junts, IC-Comuns, CUP-Fem- i pel que fa a Esquerra, el 1979 no va entrar ni ERC, 1.273 vots (3,82%), ni Falange, 460 vots (1,38%). El partit que va accedir a l'Ajuntament amb menys vots va ser el PSAN, amb 2.092 vots (6,28%).

El 1983 no va entrar ni el PSUC, 1.415 vots (3,92%) ni Nacionalistes d'Esquerra, 1.311 vots (3,63%) ni ERC, 1.091 vots (3,02%) ni el PCC, 668 vots (1,85%). Alianza Popular sí ho va fer amb 2.555 vots (7,08%).