La Fira del Vi del Bages celebra una de les seves edicions més multitudinàries amb la vista posada en els territoris més enllà de la comarca. Tot i que les activitats dins el marc de la fira s'allarguen fins demà dilluns perquè és festiu a moltes parts de Catalunya, els plats i les copes fortes del ViBa ja s'han servit. I han tingut molt bona rebuda.

Tot i la inestabilitat meteorològica que ha marcat el cap de setmana a Manresa, moltes més persones de les esperades han passat pel ViBa. Tantes, que les copes i els portacopes que l'organització havia previst vendre al llarg de tot el cap de setmana, es van acabar dissabte abans de les 7 de la tarda. L'encarregada de producció del ViBa, Mete Codinach, assegura que "aquesta edició ha estat la de consolidació" i que ara l'objectiu és "portar a més gent de fora del Bages".

Per Codinach, aquesta fira "va més enllà de les persones a qui els agrada el vi" i per aquest motiu la programació d'enguany ha programat activitats per a un públic familiar com l'Espai Most gestionat pel CAE o l'actuació del manresà Màgic Pol, que ha tingut lloc avui al pati del Casino a les 6 de la tarda. Pel que fa a l'elecció de l'espectacle, Codinach assegura que ha estat "ideal" perquè "Màgic Pol és un artista que s'adapta molt bé a qualsevol context".

Un dels socis del portal de venda d'experiències enoturístiques, Bages Terra de Vins, que també està integrat a Bages Impuls, Ricard Vilalta, creu que la fira ViBa és "una empenta que genera molt teixit dins el sector dels vins". Opina que un dels grans encerts de fa un parell d'edicions i que s'ha mantingut ha estat la localització "el pati del Casino és un lloc molt cèntric que facilita l'accés de tothom".

Com a novetat d'aquesta edició s'ha incorporat la presència de productors locals d'oli, formatge i embotits integrats dins el Projecte de Rebost del Bages. Un dels treballadors d'Embotits Bosch i Casals, Arnau Solsona creu que "és una oportunitat per presentar productes artesans de proximitat que combinen amb els vins de la zona". En general, tant els productors de vins com els d'altres productes han quedat satisfets.

El propietari del celler Sanmartí, Joan Sanmartí creu que la fira ViBa és "molt manresana" i fa una valoració positiva de la idea d'atraure a gent de més enllà del Bages. Pel que fa a la globalitat del cap de setmana, Sanmartí explica que "l'objectiu no és vendre molt, és més aviat donar-nos a conèixer, però dissabte va haver-hi moments que no paràvem i estem molt contents".