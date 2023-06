Més de 800 persones, entre estudiants, familiars, professors i representants institucionals, van omplir aquest dilluns a la tarda al teatre l’Atlàntida de Vic a la cerimònia de graduació de la primera promoció del grau de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Són 47 estudiants dels 80 que van començar els estudis el curs 2017-2018, quan es van posar en marxa la facultat. D’aquests, 21 s’ha format els últims quatre anys a la Unitat Docent que la Faculta de Medicina té a Manresa, a l’Hospital Sant Joan de Déu.

El grau consta de sis cursos. Els dos primers, generalistes, s’imparteixen a Vic. Els quatre últims, el cicle clínic amb pràctiques incloses, es donen a Vic i a Manresa.

La cerimònia de graduació va estar presidida per la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà.

L'acte acadèmic

L’acte de graduació va iniciar-se amb la part més acadèmica, en la qual Ramon Pujol, degà des que es va posar en funcionament la Facultat de Medicina, va fer una valoració d’aquests primers sis anys del centre. Va posar en valor el mètode docent propi i singular de la Facultat dient que “la personalitat de la nostra metodologia, basada en casos clínics, és una marca d’èxit i continuarà sent-ho”. Va convidar els graduats a ser ambaixadors de la Facultat.

A continuació va intervenir el nou degà, Roberto Elosua. Va agrair a tots els centres sociosanitaris del territori i al personal mèdic col·laborador l’oportunitat “de viure l’ofici i l’art de ser metge”.

El coordinador de la Unitat Docent de Medicina a Manresa, Jordi Aligué, i el metge de l’Hospital d’Olot i de la Unitat Docent de Vic, Joan Carles Trullàs, van ser els padrins de la cerimònia.

Van assegurar que la primera promoció és com el fill gran: “ser els primers és una barreja de ser una mica consentits i de rebre algun clatellot”. Trullàs i Aligué van donar alguns consells i recomanacions als estudiants dient-los que escullin el que realment els agradi, que siguin humils i no deixin d’aprendre, i que ajudin els pacients, però també als companys i companyes de professió.

Tot seguit van parlar els delegats de sisè curs de Medicina Aina Bosch, Maria Nadal, Pablo Cornago i Àlex Boada. Van fer un balanç d’aquests sis anys i van subratllar que “la medicina és una manera d’entendre el món i que si no la compartim amb els altres, perd sentit”.

Aquesta part més acadèmica de la cerimònia va acabar amb el lliurament dels diplomes. Després, tots junts i dirigint-se al públic assistent, van recitar el jurament hipocràtic.

Parlaments institucionals

A l’hora dels parlaments institucionals van intervenir Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), que va encetar la seva intervenció dient que “feia molt temps que no havia sentit tanta emoció com la que he sentit avui”.

També van parlar Josep Arimany, president de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat titular de la Facultat de Medicina, i la presidenta de la Fundació Universitària Balmes i alcaldessa de Vic, Anna Erra.

Hi va assistir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. L’any vinent l’acte de graduació dels estudiants de Medicina se celebrarà a Manresa.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar que «la UVic-UCC és una universitat jove, però amb un futur esplèndid al davant”. La consellera va posar en valor el sistema de salut català, del qual va dir que se n’han de “potenciar les fortaleses”. Als nou titulats els hi va dir que “us necessitem al sistema sanitari català perquè esteu ben formats, apostem per vosaltres perquè els vostres encerts són la nostra sort”.

El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, va ser el darrer en intervenir. Com és habitual en ell, va deixar anar algunes reflexions, com quan va dir que la graduació és, metafòricament parlant, el pas a l’edat adulta professional. “Avui és el final d’un llarg camí, aviat assumireu una gran responsabilitat social, perquè la medicina no és només una feina, és un model de vida”. En aquest sentit, els hi va dir que el MIR no deixa de ser un examen més i que el més important és que “ara us toca aprendre a fer de metges”.