Tal i com havia avançat aquest diari, Antoni Llobet Mercadé és la persona que pren el relleu a Valentí Martínez Espinosa després de 23 anys com a director general de la FUB-UManresa.

Ho farà a partir del mes de setembre, segons ha acordat el patronat celebrat i que d'aquesta forma estableix una línia de continuïtat al capdavant de la direcció amb l'objectiu d'assegurar el desenvolupament dels projectes d’expansió de la institució.

El patronat de la Fundació Universitària del Bages ha aprovat el nomenament a proposta del seu president i alcalde de Manresa en funcions, Marc Aloy Guàrdia. D'aquesta forma, Llobet pren el relleu de Valentí Martínez, que va anunciar la seva renúncia al càrrec el 28 d’abril passat expressant la seva voluntat de posar el bagatge acumulat al llarg de la seva trajectòria professional en l’àmbit de la direcció d’organitzacions i equips al servei dels projectes estratègics i internacionals de la institució universitària.

Llobet arriba a la direcció general de la FUB, després de tres anys com a adjunt al càrrec amb funcions específiques de coordinació del Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) del campus Manresa i del Campus Professional UManresa, a més d’altres encàrrecs de gestió i representació institucional. Més enllà de les seves responsabilitats dins de la FUB-UManresa, també ha liderat iniciatives dins de l’estructura de la UVic-UCC, com el desenvolupament de la formació professional superior a la Universitat i la seva vinculació amb els centres de secundària per delegació del Rector.

Es va incorporar a la FUB-UManresa, el 2018, amb una llarga trajectòria en posicions d’alta responsabilitat en l’àmbit de la gestió educativa: va ser director general de Centres Públics, Secretari de polítiques educatives del Departament d’Ensenyament i delegat territorial a la Delegació Territorial d’Ensenyament a Barcelona Ciutat. També va ser Regidor d’Ensenyament i Universitats i portaveu del govern de l’Ajuntament de Manresa.

Línia de continuïtat

El nomenament d’Antoni Llobet marca una línia de continuïtat al capdavant de la direcció de la institució universitària manresana, en un moment en què diferents projectes gestats en els darrers anys comencen a prendre forma. En destaquen la implantació de nous graus com el de Gestió de la Societat Digital i Odontologia, el desenvolupament de noves línies de formació i serveis en l’àmbit de l’Educació, l’aprofundiment de les relacions amb el teixit empresarial, la posada en marxa de diferents iniciatives de formació i consultoria al mercat sud-americà, la creació de la Càtedra de Lideratge en Valors o l’impuls al programa d’Universitat Accessible i Inclusiva.