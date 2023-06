Prop de 150 persones inauguren El Taller solidari de la fundació Santa Clara

Prop de 150 persones es van apuntar a la jornada de portes obertes organitzada a El Taller de la Fundació del Convent de Santa Clara, a la carretera de Vic de Manresa, per inaugurar el nou espai.

Amb la presència de la directora de la fundació i del seu president, sor Lucía Caram i Gabriel Prat, respectivament, en l'acte obert a El Taller es va fer una exposició de nines, que són l'article estrella dels que confecciona l'equip de voluntàries; dels mobles restaurats i de la resta de manualitats que fan amb macramé. Tot el que es va vendre i es ven en aquest espai es destina a comprar menjar per a la plataforma d'aliments, que alimenta 2.500 persones de mitjana cada mes.

La jornada, celebrada divendres passat i durant la qual es van vendre moltes nines, un article que hi ha empreses que compren i personalitzen amb la seva imatge corporativa, va servir per reinaugurar aquest espai, que havia estat la seu de la plataforma d'aliments quan va marxar del carrer de Sobrerroca perquè el local que hi havia allà va quedar petit, i, posteriorment, quan la plataforma es va traslladar a l'altra banda de la carretera de Vic, al local que ocupaen l'actualitat des de fa anys, es va convertir en l'espai on es venien els productes dels horts cedits a la fundació.

Després de les paraules que van adrerçar Caram i Prat als assistents, i de les explicacions de les voluntàries, hi va haver brindis dels presents per celebrar la inauguració de l'espai i el valuós treball que s'hi porta a terme.