El Ministeri de Defensa dona un hospital de campanya a Ucraïna a través de la Fundació del Convent de Santa Clara

Fa mesos que la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram, pica pedra per aconseguir hospitals de campanya per enviar a Ucraïna, on, recorda, salvaran moltes vides al front de guerra. A mitjan de juny, en el seu divuitè viatge a Ucraïna en missió humanitària, va informar a aquest diari que ja tenien dos hospitals de campanya. No va concretar, però, com els havien aconseguit. Ara ho ha explicat. Mentre que un tirarà endavant gràcies a l'ajuda recollida per la fundació, l'altre és una donació del ministeri de Defensa estatal a través, també, de la fundació, ha explicat Caram.

Dotze contenidors La monja argentina i manresana es trobava aquest dimarts a la base militar de Saragossa acompanyada pel president de la fundació del convent manresà, Gabriel Prat. Des d'allà, Caram ha explicat a Regió7 que "el ministeri de Defensa, a través nostre, dona un hospital de campanya per a Ucraïna, i nosaltres n'hem encarregat un altre". Per posar en marxa el primer, "ha vingut un grup de deu persones, tècnics i metges, i un equip del ministeri de Defensa els estan formant. En deu dies, aquest hospital de campanya, que són dotze contenidors, el portaran al front". L'hospital es donarà a la guàrdia de frontera d'Ucraïna, que és amb la que ha estat treballant tots aquests mesos la fundació per enviar ajuda a aquest país i, alhora, per portar ferits de guerra i malalts ocològics per tractar-los en hospitals de Catalunya i d'Espanya. "Els militars de la guàrdia de frontera els ho han agraït [al ministeri] i han dit que servirà per salvar moltíssimes vides, i han agraït que la Fundació del Convent de Santa Clara els estem acompanyant". Informa que el punt de partida de la donació és la visita que van fer a la ministra de Defensa, Margarita Robles, per presentar-li el projecte. "Vam tenir algunes reunions amb ella i ens va ajudar en l'enviament d'ajuda humanitària. Finalment, li vam demanar el Role2, l'hospital de campanya que té Defensa. Van fer les gestions i van decidir donar-lo a la guàrdia de frontera, que és amb la que treballem nosaltres". En el darrer viatge que van fer a Kíiv ho van deixar tot a punt per traslladar a Saragossa les persones que s'estan formant actualment per portar aquest hospital, que tornaran a Ucraïna al cap d'una setmana. Fa saber que, quan l'hospital de campanya estigui muntat, "aquest mes o el vinent, l'anirem a recepcionar".