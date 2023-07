La Festa Major de Manresa passarà de tenir dos caps de setmana de festa a un. De deu dies passarà a concentrar-se en sis, del dimecres 23 d'agost a la nit al dilluns 28 d'agost, dia del Correfoc. Novament, no hi haurà Correaigua per la situació de sequera, i portarà en cartell dos dels grups de música del moment: The Tyets i Buhos, i, per al públic més adolescent, 31FM.

Dins l'oferta musical, s'ha volgut fer una aposta per les dones, amb DJ Bulma Beat i Les Que Faltaband, que actuaran després de The Tyets i de Buhos, respectivament, el divendres 25 d'agost i el dissabte 26 d'agost. A banda, el diumenge 27 d'agost al vespre, a la plaça de Neus Català (Crist Rei), actuarà l'streamer asturiana Elesky, molt coneguda a l'univers Twitch.

Una festa "sense buits"

Acompanyat per la nova regidora de Cultura i Llengua (al nom 'Llengua' ha substituït 'Festes'), Tània Infante; per Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, i per Pau Gros, l'artista que signa el cartell d'enguany de la Festa Major de Manresa, l'alcalde Marc Aloy ha defensat "una festa més potent, concentrada i sense buits" que busca, per una banda, evitar que, després del cap de setmana del Correaigua, la Trobada de Bateries i la Proclamació de l'Hereu i la Pubilla, hi hagi un forat negre fins dijous, quan es torna a activar. A banda, ha remarcat, la intenció també és "augmentar la participació" i el primer cap de setmana del qual ara es prescindirà hi ha "molta gent que encara és fora". Ho ha rematat dient que "era extraordinàriament llarga", cosa que "no passa a cap altre municipi".

Regió7 ja va avançar en el balanç de la festa gran de la ciutat del 2019, la intenció de l'Ajuntament d'escurçar-la, tal com va expressar l'aleshores regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo. Una idea que, finalment, ha quallat en la present convocatòria.

Un altre raó col·lateral que ha donat Aloy és que, logísticament parlant, suposarà un estalvi perquè, si enlloc de tenir els vàters portàtils i els entarimats muntats deu dies, es passa a tenir-los la meitat de jornades, comportarà menys despesa. Demanat per aquest diari si aquesta reducció ha suposat un estalvi que es pugui concretar, ha respost que el pressupost és manté com l'any passat, a l'entorn dels 270.000 euros i que, en tot cas, el que s'estalviï en logística es podrà destinar a potenciar el programa festiu. En definitiva, ha dit, permetrà "ser més eficients".

Infante ha anunciat els concerts, que tindran lloc al carrer de Sallent. Orriols ha defensat d'aquest emplaçament, que no és nou, atès que ja s'hi han fet els darrers grans concerts de la festa major dels últims any, la seva capacitat i que "és un bon espai on s'arriba per carrers ben il·luminats que fan agradable el trajecte".

Cartell amb missatge

Ha felicitat l'autor del cartell que "em sembla especialment atractiu". N'ha destacat el "to de diversió i de gamberrisme necessari". Gros ha comentat que s'ha inspirat per fer-lo "en la Manresa que conec", una "Manresa diversa", representada per "robots i per superheroïnes, que ara mateix són molt necessàries", referint-se, sense dir-ho amb totes les paraules, a l'auge dels extremismes en les darreres eleccions. Un cartell que convida "a sortir a passar-s'ho bé, al bon rotllo", l'antítesi dels discursos d'odi, ha lamentat, que proliferen. També és un cartell on la ciutat que apareix al fons dels personatges té molts colors per contradir la idea tan repetida que "Manresa és una ciutat grisa".

Moscada i correfoc infantil, a part

Tot i perdre un cap de setmana, hi haurà dos actes, la moscada i el correfoc infantil, que es mantindran el diumenge 20 d'agost perquè els seus responsables, l'entitat Xàldiga, han considerat que els anava més bé, ha comentat Aloy. No formaran part del programa festiu estrictament sinó que l'acompanyaran com a activitats prèvies, ha aclarit Orriols.

Quant a la possibilitat que el Correaigua -que l'any passat ja es va suspendre a causa de la sequera, tot i incloure'l, d'entrada, en el programa d'actes-, desaparegui del tot de l'oferta festiva, Aloy ha comentat que, ara per ara, el que està clar és que no tindria sentit no poder regar els carrers ni jardins amb aigua potable i malbaratar-la en un acte lúdic. Orriols ha assenyalat que "estàvem acostumats a començar-la corrent amb el Correaigua i a acabar-la corrent amb el Correfoc i ara l'haurem de començar 'corrent' darrere les tapes", tenint en compte que l'activitat que obrirà la festa major serà el Tap'Antic, el dimecres 23 d'agost a la nit.