El manresà Xavier Obradors, professor d'investigació de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, rebrà dimarts a Honolulu (Hawai) el premi a la trajectòria professional que atorga la Societat Internacional de Materials Criogènics, la més important del món en l'àmbit de l'estudi dels materials que fonamenten totes les aplicacions que requereixen baixes temperatures, en especial la superconductivitat.

Precisament la superconductivitat és l'especialitat del reconegut investigador manresà que presideix la Societat Europea de Superconductivitat Aplicada. Xavier Obradors, en conversa amb Regió7, s'ha mostrat agraït i emocionat per l'obtenció del guardó, que per primer cop s'atorga aun científic de l'Estat espanyol.

Responsabilitats internacionals

Creu que malgrat que el guardó que només han rebut deu investigadors abans que ell s'atorga a persones de més llarga trajectòria, en el seu cas s'ha tingut en compte l'assumpció de responsabilitats internacionals enfocades a "promoure la recerca, a formar investigadors i que la ciència segui més present a les escoles". També a la lluita constant "per crear vincles entre la recerca que es realitza al laboratori i la recerca industrial" per aconseguir aplicar millor els avenços acadèmics.

Fa extensiu el reconeixement al grup de recerca de prestigi internacional de materials superconductors creat a l'ICMAB. "Durant 30 anys hem estat competint a nivell internacional i guanyant reconeixement, sobretot acadèmic" en lluita desigual amb els gegants nord-americans, alemanys, japonesos i, cada cop més, de la Xina.

Una trajectòria que explica que es troba en un moment apassionant perquè s'estan conformant els materials i les condicions perquè les centrals de fusió puguin substituir les centrals nuclears.

El guardó li serà lliurat durant la Conferència Internacional de Materials Criogènics, que comença demà i acabarà dijous de la setmana que ve. Aquesta conferència té una llarga trajectòria de quasi 50 anys, la sèrie va ser iniciada el 1975, i se celebra cada dos anys, conjuntament amb la Cryogenic Engineering Conference, normalment als EUA, però també a altres països del món.

Materials criogènics

L'objectiu de la conferència és presentar els avenços en el desenvolupament dels materials utilitzats en aplicacions criogèniques (baixes temperatures), en particular els materials superconductors han format sempre un dels nuclis principals de la seva atenció. Les aplicacions que s'analitzen conjuntament a CEC-ICMC són molt variades i pel que es refereix a la superconductivitat inclouen els imants superconductors per aplicacions a medicina i la química (imatge i espectroscòpia de ressonància magnètica), el transport (aviació elèctrica), les aplicacions en energia (fusió, generadors, limitadors de corrent) i les aplicacions dirigides a la recerca bàsica com la física d'altes energies. En les darreres edicions el repte de la transició energètica sostenible ha estat un dels temes que ha centrat un gran interès.

Des de l'any 2005 la ICMC atribueix cada dos anys el Premi a la trajectòria professional (Lifetime Achievement Award) que ja ha estat atorgat a 10 científics: 2 nord-americans, 3 japonesos, 1 australià i 4 europeus (Suissa, Austria, Alemanya i Gran Bretanya).

Un premi merescut

Els aspectes més destacats de la trajectòria professional del Dr. Obradors van ser resumits en una proposta realitzada per experts internacionals. En concret es varen destacar els següents aspectes.

La capacitat de presentar de forma instructiva i pedagògica a conferències internacionals els resultats més destacats del seu grup de recerca i de tota la comunitat científica, com es demostra en un centenar de conferències convidades o plenàries fetes durant la seva vida en una àmplia gamma de congressos i workshops a multitud de països.

El reconeixement d'un lideratge àmpliament reconegut en el camp del desenvolupament dels materials superconductors, sobretot en l'àmbit europeu a on ha dirigit 3 projectes internacionals, un d'ells el més gran que mai s'ha concedit per la Unió Europea en aquest àmbit (EUROTAPES).

El jurat remarca que ha estat editor de les revistes "Superconductor Science and Tecnology" i "Physica C: Superconductivity and its applications" i actualment és Editor in Chief de "Superconductivity News Forum", una iniciativa promoguda pel Council of Superconductivity de la societat International Electrical and Electronic Engineering (IEEE), l'associació professional més gran del món (més de 420.000 membres de 160 països), i la ESAS.

La seva carrera científica s'estén durant uns 40 anys, els 10 primers dedicats essencialment als materials magnètics i els darrers 30 anys als materials superconductors d'alta temperatura. Els camps en els quals ha aconseguit destacar de forma més rellevant són els que es refereixen a la preparació i processament de materials ceràmics i cintes superconductores en relació a la seva micro i nanoestructura i les seves propietats superconductores.

En particular, han estat especialment destacables les innovacions realitzades per aconseguir introduir aproximacions nanotecnològiques basades en metodologies químiques de baix cost per a la preparació de cintes superconductores. Aquestes aproximacions han guanyat progressivament un gran interès a mesura que ha avançat l'interès de la indústria en els materials superconductors d'alta temperatura i en el seu impacte en aplicacions en camps tan diversos com l'energia, el transport i la biomedicina.

No són menys rellevants, no obstant, els estudis realitzats per adaptar els materials superconductors a les demandes generades en introduir-los en dispositius elèctrics com els limitadors de corrent o els imants. Aquesta activitat s'ha plasmat en la consecució de proves de concepte normalment aconseguides en col·laboració amb la indústria i ha fet avançar la integració dels materials funcionals en sistemes pràctics de gran impacte tecnològic.

Actualment, la seva recerca se centra a aconseguir materials competitius per a desenvolupar la fusió compacta, una temàtica trencadora amb un potencial extraordinari per a la generació neta i pràcticament inabastable d'energia elèctrica.

En conjunt, el Dr. Obradors ha dirigit o ha participat en uns 70 projectes de recerca nacionals o internacionals, un bon nombre d'ells amb participació o suport industrial, ha publicat més de 600 articles, és autor d'una dotzena de patents, algunes d'elles llicenciades a la indústria, va ser cofundador d'una empresa spin-off dedicada a produir materials superconductors, ha dirigit una trentena de tesis doctorals, ha rebut nombroses distincions (Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, Premi Novare-Endesa, Premi Duran Farell-Gas Natural, Premi Ciència Ciutat de Barcelona, Medalla Leibniz d'Alemanya, Palmes acadèmiques de França, Premi Ambaixador Regió 7, Premi Bages de Cultura).