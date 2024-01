L’enderroc de l’antiga discoteca Pont Aeri de Manresa -que anteriorment havia funcionat amb els noms de Krono’s, Eh!, Equilibri, Music Palace, Virtual i Central Manresa- fa anys que està sobre la taula, però encara no s’han aconseguit els diners per executar-lo.

El març del 2001, tècnics municipals acompanyats d’agents de la Policia Local de Manresa van clausurar la discoteca argumentant que incomplia la normativa urbanística.

Fa 2 anys, aquest problema enquistat en terreny municipal va tornar a la primera plana perquè l’enderroc de l’estructura forma part d’un projecte pioner de renaturalització que s’està portant a terme.

Fins ara s’ha aconseguit arrencar l’asfalt de l’enorme aparcament que envoltava la discoteca, però l’enderroc de la discoteca costaria mig milió d’euros que l’Ajuntament no té. Tota la coberta de l’enorme discoteca és de fibrociment i, a més, es van disposar bigues enormes metàl·liques que caldrà retirar i transportar.

Fora de la selecció

El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, ha explicat que s’havia sol·licitat una subvenció a la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la Transició Ecològica, que gestiona fons de la Unió Europea, «però ens vam quedar fora de la selecció per pocs punts».

Segons Huguet, «es farà una nova convocatòria aquesta primavera. L’hem de veure i la voluntat és tornar-ho a intentar», però en aquests moments no hi ha cap altre ajut sol·licitat per aconseguir deixar lliure el terreny.