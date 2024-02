Punt calent per al trànsit a l’entrada a Manresa per la carretera de Santpedor. Els dos carrils que hi havia fins ara s’han convertit en un de sol passat el Gimnàstic i can Font. El costum d’haver tingut fins ara dos carrils cap a les Bases fa que, malgrat la nova senyalització que els obligaria a girar a l’esquerra cap al carrer Enric Morera, molts conductors continuïn recte.

La inèrcia és poderosa i els conductors que vulguin anar en direcció a la plaça de la Creu s’hauran d’acostumar a situar-se al carril de la dreta en sentit entrada de la ciutat. Si es posen al carril esquerre hauran de ressituar-se -ahir molts ho feien aprofitant que el semàfor de la cruïlla amb el carrer Enric Morera estava vermell. Altres conductors simplement continuaven recte i n’hi havia que giraven a l’esquerra obligats per la senyalització tot i que haurien continuat la marxa en direcció a les Bases. Canvis de carril Cal tenir en compte que els conductors que van en direcció al centre de la ciutat i estan ben situats al carril dret, amb la nova ordenació del vial han d’enfilar l’únic carril que queda, el que era fins ara l’esquerre. El carril que es perd s’ha destinat a ampliar la vorera i s’ha desplaçat l’espai d’aparcament. No hi havia d’haver vehicles fent la cremallera per passar de dos carrils a només un, perquè s’ha eliminat la possibilitat de continuar recte si es va pel carril esquerre en sentit d’entrada a la ciutat, però sí que s’està donant aquesta situació a hores d'ara, com s’ha dit anteriorment, per la inèrcia de molts anys amb l’anterior ordenació del trànsit.