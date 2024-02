La Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera ha quedat finalista del premi internacional Ciutats Educadores 2024. Ha sigut una de les 10 que ha arribat a la final del certamen de Bones Pràctiques d'Educació en Valors a la Ciutat.

La convocatòria, que ha arribat a la seva cinquena edició, ha comptat amb 66 projectes de 55 ciutats d’11 països de tot el món. El jurat internacional ha valorat la llarga trajectòria de la Casa Flors Sirera, la diversitat d’activitats que organitza i el model de gestió consolidat.

El Premi Ciutats Educadores té per objectiu reconèixer i donar visibilitat internacional al treball que fan les ciutats que, com en aquest cas Manresa, aposten per esdevenir espais de respecte a la vida i a la diversitat.

També pretén destacar bones pràctiques que puguin ser font d’inspiració per a altres municipis. Aquest any, doncs, la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera s’ha situat entre els deu projectes finalistes de la cinquena edició del premi.

Jurat internacional

Un jurat internacional, format per persones del món acadèmic i representants del Comitè Executiu de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), ha valorat positivament la tasca que es porta a terme a la Casa Flors Sirera en considerar que es tracta d’un projecte amb una llarga trajectòria que aglutina una àmplia diversitat d’activitats dirigides a la ciutadania i als centres educatius al voltant de la lluita per la Justícia Global i la Pau al municipi.

Així mateix, ha valorat la seva aposta per un model de gestió consolidat, que incorpora tant representants de l’Ajuntament com representants de la societat civil. El jurat ha apreciat que aquesta iniciativa ha possibilitat canvis tant a favor dels drets humans com a una major conscienciació social entorn d’aquestes qüestions en la població.

Els projectes guanyadors

Els projectes guanyadors d’aquesta edició han estat el “Subsistema d’Educació Comunitària PILARES” de la Ciutat de Mèxic, “Diàleg interreligiós” d’Odivelas (Portugal), i “Aigua, Cambra i Acció - educomunicació socioambiental" de Santo André (Brasil).

Com a finalista d'aquesta edició, Manresa rebrà un diploma acreditatiu, tindrà visibilitat a la pàgina web de l'AICE, formarà part del seu Banc d’Experiències, i apareixerà en diferents publicacions i canals de l'Associació.

Aquestes accions de difusió permetran donar a conèixer la tasca de la Casa Flors Sirera a tot el món. La tasca de l'equipament municipal consisteix a promoure la cultura de la pau i potenciar temàtiques com la comunicació no violenta, la resolució pacífica de conflictes, la prevenció d’estereotips cap a la diversitat i l’anàlisi i canvi d’aquelles causes que provoquen desigualtats entre pobles i països.

Aquesta distinció se suma a l’atorgada a finals del 2022 pel Fair Trade Towns, una xarxa internacional de la justícia econòmica global compromesa amb el comerç just i un model de vida sostenible i justa, que va reconèixer Manresa om la primera ciutat catalana guardonada amb el segell de qualitat pel comerç just.