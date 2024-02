Primeres veus crítiques al nou mapa escolar de Manresa que es posarà en marxa a partir d’aquest pròxim curs. Més concretament contra el model d’adscripcions als centres de secundària per a tots aquells alumnes que han de començar ESO. En alguns casos han canviat els instituts de referència dels col·legis. L’Associació de Famílies d’Alumnes de La Flama acusa l’Ajuntament i a Educació «d’imposar» el nou sistema i de manca de transparència.

Actualment, ja hi havia adscripcions, però amb certa màniga ampla. Aquest pròxim curs, però, cada escola de primària té uns instituts de referència assignats fruit, al seu torn, de la divisió de Manresa en sis zones escolars (vegeu Regió7 del 13 de gener) per lluitar contra la segregació. Per intentar casar oferta i la demanda, Manresa s’ha dividit en dues zones: est i oest. Les escoles de més a l’oest tenen com a instituts de referència el Lluís de Peguera i el Lacetània, i les de l’est el Pius Font i Quer, Cal Gravat i Guillem Catà.

A La Flama asseguren que el centre té alumnes de tot Manresa que al llarg d’aquests últims cursos han anat triant l’institut amb relació a si els quedava a prop de casa o bé al projecte educatiu. Ara això s’estronca, explica la presidenta de l’AFA, Marcela Almanza. A La Flama tenen assignats el Lacetània i el Peguera. «Ens han tret dos instituts on històricament anaven alumnes del centre: el Pius Font i Quer i Cal Gravat».

Assegura que «ens trobem amb una realitat oposada» a la que hi havia fins ara que pot suposar que hi hagi germans que vagin a instituts diferents, o quedin lluny de casa. També que no es puguin seguir el projecte educatiu. Reclamen poder escollir en funció del projecte educatiu, tenir en compte criteris de proximitat, i que se solucioni el tema dels germans. A primària es garanteix. A secundària no. També hi ha la llibertat d’inscriure l’estudiant a qualsevol altre institut, però si no hi ha places lliures no entrarà.

Segons Almanza, el nou model deixa «molts temes oberts que en lloc d’aportar seguretat en un tema tan cabdal com és l’educació dels nostres fills, ens generen inquietud».

L’AFA ha elaborat un manifest en el qual reclama que les famílies tinguin dret a escollir el projecte educatiu o criteris com la proximitat «i s’obliga les famílies a desplaçar-se per escolaritzar els seus fills». Consideren que les famílies «no poden ser una prova pilot en una decisió política que deixa indefensos els nostres infants i condiciona el seu futur i el de les seves famílies». Critiquen, així mateix, que el nou mapa escolar s’hagi fet públic poc abans del període de les preinscripcions.