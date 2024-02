El grup municipal d’Impulsem, que governa Manresa en coalició amb ERC i PSC, tornarà a portar al ple municipal una moció que comprometi l’Ajuntament a liderar la reivindicació davant la Generalitat perquè el tram entre Manresa i Castellbell de la C-55 tingui quatre carrils.

La moció, que serà posada a votació dijous, marca que el lideratge s’ha d’exercir conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages, el Consorci Viari del Bages, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes i per totes les entitats del territori.

Si s’aprova, l’Ajuntament demanarà al Departament de Territori de la Generalitat que executi les actuacions de millora de la C55 i la variant de Castellgalí sense que comprometin un futur desdoblament (2+2) de tot el tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar.

També que s’estableixi una taula de seguiment permanent i periodificada amb els principals actors i demanar que el Consorci Viari del Bages es constitueixi i es reuneixi semestralment per poder fer el seguiment.

La moció insta el Govern de la Generalitat per tal que faci un pressupost de caràcter plurianual destinat a la realització de les diferents fases de millora d’aquesta via (C-55) fins a completar, a futur, el seu desdoblament.

En un altre punt reclama al Govern de Generalitat que estudiï, de forma immediata, la concessió de l’autopista C-16 i quantifiqui el cost del seu rescat.

I exigeix la gratuïtat de la C-16 mentre aquesta carretera no sigui rescatada.

Manca d’una via d’alta capacitat gratuïta

Impulsem Manresa afirma que fa anys que Manresa i la comarca del Bages pateixen de manera contundent la manca d’una via d’alta capacitat gratuïta que connecti amb el Bages Sud, el Baix Llobregat (Port i Aeroport) i Barcelona Sud, i que complementi la via de pagament C-16.

La carretera C-55, única via lliure de peatge i part fonamental de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya, connecta Abrera i Solsona amb una longitud total de 77 quilòmetres i ha esdevingut una peça clau en la vertebració de la nostra comarca. No obstant això, la situació actual està marcada per retencions freqüents, especialment al seu pas per Manresa, on es registren més de 42.000 vehicles/dia (vh/dia) i 35.000 vh/dia a Castellgalí, amb una significativa presència de vehicles pesants, i un gran nombre d’accidents (100 morts des de l’any 2.000).

L’any 2011 el Govern de la Generalitat de Catalunya va adjudicar la redacció del Projecte constructiu “Millora general. Desdoblament de la carretera C-55. Tram: Castellbell i el Vilar-Sant Vicenç de Castellet”, conjuntament amb l’estudi informatiu i l’informe d’impacte ambiental.

Aquest projecte resolia la mobilitat en el tram amb les dades d’aforament més elevades (Manresa – Castellbell i el Vilar) a partir d’un desdoblament (2+2). No obstant, la implementació real del desdoblament ha estat, fins avui, una assignatura pendent malgrat comptar amb grans suports territorials, no només de les entitats i associacions, sinó també del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes (2015 - 2019).

Des del 2015, el Govern de la Generalitat ha tirat endavant, de manera provisional, obres de millora de la C-55 per tal de convertir-la transitòriament, en una via 2+1 amb mitjana de separació en diversos trams. Aquestes actuacions, que han tingut un cost de 25 milions d’euros, han reduït notablement la mortalitat, però han empitjorat el temps de recorregut i ha augmentat el risc davant de situacions d’emergència.

Recentment, el Govern ha proposat noves actuacions com el tram Sant Vicenç de Castellet-Castellgalí (les obres del qual ja estan en execució), un tram del terme municipal de Castellbell (en procés de licitació de l’obra) i el projecte de variant de Castellgalí. Totes aquestes actuacions tenen per finalitat la incorporació d’un tercer carril provisional i tenen un cost d’uns 50 milions d’euros.

Per altra banda, des del 2015 el Govern de la Generalitat ha aplicat diverses bonificacions dels peatges de l’autopista C16, amb un cost d’uns 40 milions anuals (segons dades de les entitats) però aquestes no han resultat prou efectives en termes de reducció d’aforaments. Tanmateix, l’únic estudi públic d’un rescat el va fer la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 2017 i el quantificava en 776 milions d’euros i en 130 milions d’euros la construcció íntegra del desdoblament en el seu tram Manresa – Castellbell i el Vilar.

Per a Impulsem és important destacar els esforços realitzats per diverses entitats i ciutadans per donar visibilitat a aquesta problemàtica. Malauradament, fins ara, "les propostes han estat insatisfactòries i no hi ha hagut el consens que caldria per fer valer la necessitat real del territori per millorar la connectitvat amb el Bages Sud i l’àrea metropolitana" de Barcelona incloent el Port i l’Aeroport.

El text de la moció afirma que "cal que Manresa amb la resta de la comarca liderin la resolució d'aquests greuges que comprometen la competitivitat de la nostra comarca i la seguretat de tots. Aquesta dinàmica de promeses incomplertes, manca de consens territorial i plans que no es materialitzen ha generat frustració i desconfiança entre la ciutadania. El descontentament ha estat alimentat per les declaracions contradictòries de diversos actors polítics, fet contrastable en la cronologia de declaracions".

Segons Impulsem, la proposició "vol contribuir a generar confiança a la ciutadania i consens a les institucions perquè Manresa lideri aquesta reivindicació fins que es completi".

"Som aliens a les picabaralles partidistes"

El president del grup municipal, Joan Vila, assegura que Impulsem Manresa "ha treballat molt dur per aconseguir un consens que des de fa molts anys no hi ha sigut".

Vila afirma que espera poder tirar endavant aquesta proposició "amb molts suports i que faci que Manresa exerceixi de capital tal com li correspon".

Vila destaca que "Impulsem és totalment aliena a les picabaralles partidistes que ens han dut a on som, i que com a resum, podem dir que estem igual que fa 25 anys. Nosaltres som de treballar, escoltar i proposar. Venim d’on venim i ara cal anar fent passos creïbles cap a la millora de les nostres infraestructures".

Vila alerta que "hi ha gent que ja s’han polit el crèdit. De poc ens servirà anar creant entitats i associacions noves amb gent antiga que poc van fer quan podien. Ara toca anar plegats, la societat civil organitzada i els representants polítics.

Hi haurà diferències substancials si a Territori hi anem amb Manresa al capdavant, o bé ho fem liderar per qualsevol altre municipi".

Segons Vila, la moció ha estat "cuita a foc lent, amb una entrada a registre en el darrer ple i retirada a última hora condicionada a la convocatòria del Consorci Viari, com així ha estat després de quatre anys de no fer-ho, i el compromís de lliurar-la de nou al ple de febrer amb més acords, com així esperem que sigui. Hem trobat una molt bona predisposició a col·laborar en tirar endavant aquesta proposició per part dels socis de govern. Això ens ha de fer més forts".