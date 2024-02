Jutgen els acusats d'agredir un grup d'activistes mentre penjaven l’estelada a la plaça Onze de Setembre de Manresa

Els Jutjats de Manresa celebraran aquest dimarts la primera sessió del judici per la baralla que va tenir lloc el 30 de juliol del 2018, a la plaça de l'Onze de Setembre, quan un grup d'independentistes es van reunir per penjar l'estelada en el pal d'aquesta plaça i van ser sorpresos per quatre persones que volien tornar a arrancar-la. Els independentistes denuncien que van ser víctimes d'una agressió feixista, amb diversos ferits de consideració, mentre que els presumptes agressors també asseguren haver patit lesions per part dels activistes.

L'agressió va tenir lloc de matinada, durant de l'acte que van organitzar un grup d'independentistes i antifeixistes per tornar a penjar l'estelada que uns dies abans havien arrencat militants d'extrema dreta. Les acusacions assenyalen que, després de penjar la bandera, va aparèixer un grup de quatre persones, a l'interior d'un cotxe, que van increpar els assistents, amb banderes espanyoles i amb una clara intenció de tornar a arrencar l'estelada. En baixar del vehicle, denuncien que van agredir sis dels activistes que es trobaven a la plaça i aquests van haver de ser atesos pels serveis del SEM i traslladats a l'hospital de Sant Joan de Déu, amb un ferit de gravetat per un cop al genoll que va requerir intervenció quirúrgica.

Fins al lloc dels fets hi van acudir diverses patrulles de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, que van identificar un total de disset persones, tant independentistes com espanyolistes. Els independentistes agredits van presentar denúncia l'endemà mateix amb l'informe mèdic per verificar les agressions que havien patit per part dels presumptes autors dels fets. Per la seva part, les quatre persones denunciades per l'agressió també van presentar una denúncia contra els independentistes per un presumpte delicte de lesions. En aquest sentit, el Jutjat d'Instrucció numero 5 de Manresa haurà de valorar a partir d'aquest dimarts les denúncies creuades de les dues parts.

Fiscalia acusa els quatre ultres i sis independentistes per lesions lleus

La Fiscalia ha formulat escrit d’acusació contra els quatre presumptes agresors i sis dels independentistes, mentre que sol·licita l’absolució per a les sis persones restants identificades pels agents dels Mossos el dia dels fets. Per als deu acusats, el Fiscal els demana una pena de 3 mesos de multa (a raó de 12 euros diaris) per cada un dels delictes lleus de lesions que els imputa: tres delictes atribuïts als independentistes, i set delictes en el cas dels ultres. Així mateix, el fiscal demana diverses indemnitzacions a pagar a cada una de les víctimes, que van dels 70 euros (la més baixa) a 945 euros (la més alta, per al noi que va haver de ser operat). En el seu escrit, el Fiscal no fa referència a quina de les parts va començar l'agressió i es regeix únicament per les lesions sofertes per cada persona.

D’altra banda, el Fiscal proposa –a més de l’interrogatori dels acusats– la compareixença com a testimonis de diversos agents de la policia (Mossos i Policia Local), així com la d’un menor que va resultar agredit, i de la seva mare.

Concentració de suport davant dels Jutjats de Manresa

Bages pels Drets Civils ha convocat per aquest dimarts una concentració de suport davant dels Jutjats de Manresa, a 2/4 de 10 del matí, per donar suport als independentistes que van presentar denúncia contra l'agressió. La plataforma condemna en un comunicat "les agressions feixistes i l'ús de la violència per imposar unes idees totalitàries que pretenen liquidar les llibertats individuals i com a país".