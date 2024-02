La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detingut a Manresa i Mollet del Vallès deu suposats membres d’una banda organitzada que traficava amb éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. Els cossos policials, en el marc de l'operació Joya-Aguyje, han alliberat un total de sis víctimes, que es trobaven confinades en pisos prostíbuls a la capital del Bages, així com a Mollet del Vallés.

Els cossos policials han facilita un vídeo en què es pot veure l’entrada d’un operatiu conjunt dels agents, juntament amb gossos d’escorcoll, en dos dels pisos registrats.

A mitjan desembre passat ja es va produir una operació sobre les mateixes circumstàncies a totes dues ciutats. Va ser el 19 de desembre quan la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van detenir a Manresa, Mollet del Vallès i en aquella ocasió també a Gavà vuit suposats membres d’una banda organitzada que obligava dones estrangeres a prostituir-se.

Llavors, els agents van escorcollar sis domicilis, on van trobar diversos indicis de tràfic de persones, sobretot dones a les quals explotaven sexualment en prostíbuls de la zona.

Aquest grup, distribuït en diferents municipis de la província de Barcelona, es dedicava a traficar amb persones, sobretot dones estrangeres, a les quals sotmetia a una explotació sexual constant en diferents prostíbuls de la zona. La investigació del cas, així com les actuacions que van permetre la detenció de les vuit persones, es van dur a terme per part dels dos cossos policials, en una operació conjunta que en aquell moment ja es va dir que seguia oberta per poder localitzar i detenir la resta de persones implicades en aquesta xarxa.