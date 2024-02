Els independentistes en el judici pel cas de l'estelada: "Van venir per sabotejar l'acte i ens van clavar cops de puny" Els quatre acusats per l'agressió han declarat que quan van arribar a la plaça per retirar la bandera i canviar-la per l'espanyola els activistes se'ls van tirar a sobre Agents de la Policia Local i els Mossos asseguren que els quatre acusats pertanyien a grups ultra i que les recriminacions eren mútues entre els dos grups