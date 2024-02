La Transéquia d’aquest any serà especial per diversos motius. Perquè compleix 40 anys i perquè se celebrarà en plena sequera. Els qui la ressegueixin podran comprovar que baixa menys aigua del que és habitual.

Se celebrarà el pròxim 3 de març amb moltes novetats com per exemple que aquest any no es podran fer inscripcions el mateix dia, que hi haurà un canvi d’avituallament a Balsareny i un gran vermut a l’arribada al parc de l’Agulla, i que el 6 de març hi haurà el sopar de la transéquia a la Fàbrica Vella de Sallent. Un llibre dels 40 anys acabarà d’arrodonir l’aniversari escrit per Francesc Comas (veure Regió7 de dilluns).

Aquestes novetats conviuen amb l’activitat tradicional. Es manté que hi hagi un municipi amfitrió, que en aquest cas serà Sallent, i que sigui una Transéquia solidària. De totes les inscripcions, un euro s destinarà a un dels projectes socials de Càritas.

Presentació al parc de l'Agulla

La Transéquia s’ha presentat aquest dimarts al matí a a l’espai Infoséquia del parc de l’Agulla. Hi ha participat el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Anjo Valentí; el vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, Antoni Ventura; el coordinador de la Transéquia, Eudald Serra i la presidenta de Càritas, Fina Farrés.

Com de costum, la Transéquia es podrà recórrer a peu des de Balsareny, Sallent i Santpedor-Sant Fruitós fins a Manresa; en bicicleta, amb quatre rutes de 62, 51, 3 i 14 quilòmetres; corrent i en handbike.

Inscripcions fins a l'1 de març

Enguany no hi haurà inscripcions el mateix dia com era costum. Es tancaran l’1 de març. Per diversos motius. Perquè els darrers anys la majoria ja es fan en línia -un 95%- i perquè ho posa més fàcil a l'organització, ha explicat Serra. Es podran fer presencialment al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, a l’Infoséquia del parc de l’Agulla o bé a transéquia.cat. El preu variarà entre els 16 i els 7 euros en funció de la modalitat escollida, i també del dia que es faci la inscripció. Com més d’hora, més econòmic.

La recollida d’acreditacions, dorsals i tiquets per l’avituallament es podrà fer al Museu de l’Aigua i el Tèxtil fins l’1 de març, i el mateix dia de la ruta a l’estació d’autobusos o als punts de sortida. A l’arribada, al parc de l’Agulla, hi haurà la minitranséquia amb activitats pensades per als més xics.

La sequera i la solidaritat

Al llarg del recorregut hi haurà cartells que alertaran que hi ha una situació de sequera per conscienciar la població.

La Transéquia també tindrà un component solidari. Un euro de cada inscripció es destinarà al taller d’aprenentatge hortícola que impulsa Càritas Manresa. La presidenta de l’entitat, Fina Farrés, ha explicat que es tracta d’una iniciativa important per persones vulnerables no tan sols perquè coneguin la feina del camp sinó també per fer xarxa social. Ha recordat, igualment, que l'entitat promou la rehabilitació d’estructures de pedra seca, moltes de les quals es poden veure durant el recorregut al costat de la Séquia.

A la presentació de la Transéquia Ventura ha assegurat que es tracta d’un element patrimonial, de servei públic, mediambiental, a més a més d’un projecte inclusiu, solidari i esportiu. El regidor d’Esports, Anjo valentí, ha destacat que els 40 anys se celebren el mateix any que Manresa és la Ciutat Europea de l’Esport. Per aquest motiu «hi volem donar més volada».

Com cada any, la Transéquia necessita voluntaris, també han destacat a la presentació. Entre 350 i 400. Per això l’organització, la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, ha animat la gent i entitats a col·laborar-hi.