L’alcalde Marc Aloy i el regidor d’Esports, Anjo Valentí, han presentat aquest dilluns el programa d’actes de Manresa Ciutat Europea de l’Esport 2024 que han dividit en quatre tipus d’esdeveniments: Competim, participem, promovem i aprenem. A la presentació també hi han assistit la coordinadora de l’Àrea d’Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Teresa Sambola, el representant territorial de l’Esport a Barcelona, Josep March, i el delegat a Catalunya d’ACES Europe, Joan Anton Camuñas.

Només començar, l’alcalde Marc Aloy ha repassat els èxits esportius del cap de setmana del Baxi, l’Egiba, el Covisa i el rècord d’Ona Bonet (s'ha deixat la derrota del CE Manresa) per afirmar que «cada dilluns ens aixequem amb ressaca esportiva. Som una ciutat que porta l’esport a la sang».

I és que el govern municipal considera el segell de Ciutat Europea de l’Esport com un «reconeixement a Manresa i a la seva tradició i política esportiva, amb programes com l’Esport a la carta que han permès crear esportistes olímpics com el gimnasta Thierno Diallo», va afirmar Valentí.

L’Ajuntament ha previst una partida inicial de 60.000 euros per finançar els actes i esdeveniments del programa (vegeu quadre adjunt). Pel seu cantó, Teresa Sambola va valorar «l’aportació important» de la Diputació que ha quantificat en «100.000 euros d’ajuda extraordinària» i que s’afegeixen als 45.000 euros que aporta en altres partides per a la promoció esportiva.

Pel que fa a l’aportació de la Generalitat, el delegat territorial Josep March ha explicat que el govern té dos programes per promoure la igualtat de gènere en l’esport i per a esdeveniments, en concurrència competitiva, als quals espera que «l’Ajuntament es presenti».

L’alcalde Aloy ha explicat que els 60.000 euros «no és la totalitat dels diners que s’hi destinaran» i que durant l’any, confien en «aconseguir finançament, tant públic com privat, com ja vam fer amb l’etapa de la Volta ciclista».

Precisament, l’inici de la Volta Ciclista a Catalunya femenina que tindrà una etapa amb sortida i arribada a Manresa el 7 de juny (amb un cost d’uns 40.000 euros), és l’esdeveniment més destacat de tota la programació, juntament amb la 13a Festa del Futbol Català i la Fase final dels Campionats de Catalunya de Bàsquet 3x3.

«L’objectiu no és invertir en pedres, que ja ho fem durant l’any -ha repetit Valentí-, sinó desenvolupar un relat en els quatre eixos del programa». El regidor ha destacat, entre els actes que busquen la participació de la ciutadania en l’activitat física, «la cursa de la Dona» del 10 de març i que s’afegeix «a la Volta i, si s’aconseguís la fase d’ascens del bàsquet, com a aposta decidida per l’esport femení».

El representant d’ACES ha valorat el retorn que han obtingut les ciutats europees de l’esport. Camuñas va explicar que hi ha «dos tipus de beneficis, les inversions en equipaments i les dinàmiques que es creen a partir dels valors de l’esport». També es va mostrar esperançat perquè Manresa s’erigeixi en la millor Ciutat Europea de l’Esport 2024, una distinció que atorga des de fa 4 anys la universitat eslovaca de Kosice.