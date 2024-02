Després que l’hagués de retirar del ple de gener de l’Ajuntament de Manresa per cercar més consens, al ple de febrer sí que Impulsem va aconseguir tirar endavant la proposició sobre la millora de la C-55.

Amb el suport d’ERC, Junts, PSC i el Front Nacional, el vot en contra de Fem i l’abstenció de Vox es va aprovar que l’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages, el Consorci Viari del Bages, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes «lideri la reivindicació d’accions que són necessàries per instar al Govern que actuï de manera decidida per millorar la carretera C-55 seguint el criteri del 2+2 final en el seu tram més crític (entre Manresa i Castellbell i el Vilar).

La moció demana a la Generalitat que executi les actuacions de millora de la C-55 i la variant de Castellgalí sense que aquestes millores comprometin un futur desdoblament (2+2) de tot el tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar.

Taula de seguiment

Estableix una taula de seguiment amb els principals actors i demana que el Consorci Viari del Bages es constitueixi i es reuneixi semestralment. Insta el Govern de la Generalitat per tal que faci un pressupost de caràcter plurianual destinat a la realització de les diferents fases de millora d’aquesta via «fins a completar, a futur, el seu desdoblament». Reclama al Govern de Generalitat que estudiï, de forma immediata, la concessió de l’autopista C-16 i quantifiqui el cost del seu rescat i exigeix la bonificació total de la C-16.

Pel que fa als socis de govern, el PSC va recordar que els municipis per on passa la C-55, principalment els del Bages sud, són els que més han patit el menysteniment de l’Administració competent en no apostar per una solució viable per aquesta carretera, com si no es tractés d’una qüestió de país i d’equilibri territorial.

ERC va votar a favor deixant molt clar que «nosaltres estem on érem el 2019» per tal que «el traçat del 2 més 1 no impossibiliti un futur 2 més 2».

Junts no va reeixir perquè li aprovessin la seva moció d’aconseguir el desdoblament integral fins a Abrera i actualitzar els 3 projectes constructius de desdoblament entre Manresa i l’enllaç de la C-16 a Castellbell i el Vilar, redactats i aprovats entre el 2013 i 2015.

Fem va reiterar la necessitat que es deixi d’invertir en carreteres per fer-ho d’una vegada per totes en el transport públic.