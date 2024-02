Les obres de reforma integral que s'estan portant a terme a des de fa més d'un any a l'edifici del Consell Comarcal del Bages, que han de finalitzar enguany, comportaran, aquest diumenge, 18 de febrer, de les 8 del matí a les 7 de la tarda , la implantació d’una grua autopropulsada i de vehicles industrials a la Muralla de Sant Domènec, número 24, on hi ha la seu de la institució comarcal, que generarà afectacions a la mobilitat.

En concret, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Muralla Sant Domènec, entre la carretera de Cardona i la plaça de Valldaura. Es limitarà l'accés de vehicles de més de 3,5 tones a la Muralla de Sant Francesc en direcció a la plaça de Valldaura. Els vehicles (de menys de 3,5 tones) que circulin per la Muralla de Sant Francesc en direcció centre ciutat es desviaran pel carrer del Cós per accedir al carrer del Bruc. Canvis en el transport interurbà Pel que fa als serveis de transport públic interurbans amb pas per la plaça de Valldaura, es desviaran pel carrer del Bruc (des del passeig del Riu) en direcció centre ciutat, i pel carrer del Dos de Maig (des de la carretera de Cardona) en direcció sortida ciutat.