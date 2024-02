L'acte de lliurament de la 8a edició del Premi Séquia, celebrat aquest dimarts a la tarda al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa en el marc de la Festa de la Llum, ha tingut un record molt especial per Josep Alabern, el 'senyor de les aigües'. No només perquè ha rebut el premi individual del guardó instaurat per la FUB el 2017, quan va administrar la festa manresana per antonomàsia, sinó també perquè l'ha precedit la descoberta d'una placa a l'equipament, que ell es va encarregar de fer rehabilitar quan va deixar de fer la funció de dipòsit de l'aigua. Hi diu: "En record de Josep Alabern i Valentí (1941-2024). En agraïment a tota una vida dedicada a la gestió de l'aigua com a bé públic i universal, a la seva tasca incansable perer difondre el patrimoni industrial i al seu compromís amb la ciutat i el país. Manresa, 20 de febrer de 2024". L'han descobert l'alcalde Marc Aloy i els dos fills del finat, l'Enric i la Glòria Alabern Comas.

El premi a una entitat ha estat per al Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista per la seva dècada de vida lluitant per ajudar les persones i famílies que han de conviure amb aquesta malaltia. En la part final del seu discurs d'agraïment, Rosa Serrano, presidenta de l'entitat, ha llegit el missatge que ha deixat posteriorment en el llibre d'honor del guardó, on ha demanat acceptar les persones com són i no voler canviar-les perquè "el món necessita tota mena de ments".

"Avui hauria d'estar en aquest faristol"

Antoni Ventura, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, que presideix l'alcalde Aloy, ha obert l'acte lamentant que "avui hauria d'estar en aquest faristol" Josep Alabern, que va morir el passat 4 de gener. Ha recordat que el Premi Séquia és un reconeixement a valors com la creativitat, la tenacitat, el compromís amb la comunitat, la visió de futur i la capacitat de diàleg.

Àngels Borrós, membre del Cercle Artístic de Manresa, que enguany administra la Festa de la Llum, ha llegit el veredicte del jurat, integrat per ella, la regidora Tània Infante, Ventura, Àngels Serentill, de l'Associació Misteriosa Llum, i Àngels Fusté, de la FUB, que també ha fet de conductora de l'acte.

Borrós ha repassat breument la biografia d'Alabern, que va ser director-gerent de l’empresa pública Aigües de Manresa des del 1981 fins al 2018, i president des del 1986 fins al 2014 de la Demarcació a la Catalunya Central del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, i ha enumerat els motius pels quals se li ha atorgat el premi, com el fet de "ser un model i referent al país en la gestió d'Aigües de Manresa" i el seu compromís amb la comunitat al capdavant d'aquest càrrec; el seu paper per fer valdre el canal de la Séquia; la seva tenacitat per difondre el patrimoni industrial i les infraestructures lligades a l'aigua, i la seva gran capacitat de diàleg.

"Treballador incansable"

Els seus fills han recollit el premi, una escultura obra de l'artista Ramon Oms, de mans de l'alcalde. Enric Alabern, visiblement emocionat, ha insistit en l'impacte del llegat que ha deixat el seu pare i la seva vocació de servei públic. S'ha acomiadat amb un "gràcies a tots i gràcies, pare". La seva filla, Glòria Alabern, l'ha definit com un "treballador incansable", "promotor de moltes iniciatives" i ha fet broma que tot sovint comentaven que potser es retiraria abans ella que ell. "Segurament que estaria molt content amb aquest homenatge".

En la lectura del veredicte del premi a una entitat, Borrós ha definit el Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista com un "dels més potents en el nostre país en l'acompanyament dels infants i joves i de les seves famílies". N'ha remarcat l'actitud proactiva per donar respostes, la fermesa i tenacitat en la tasca de sensibilització de la societat, l'enfocament en la recerca de solucions i la tenacitat a l'hora de teixir complicitats. Serrano ha recordat que, actualment, el centre ajuda 104 famílies i ha fet agraïments a les administracions que els donen un cop de mà, juntament amb les iniciatives privades; als monitors voluntaris dels dissabtes i als terapeutes, entre d'altres

15 anys per als 700 de l'inici de la Séquia

Toni Llobet, director general de la FUB, i l'alcalde Aloy, han fet discursos marcats per l'agraïment als protagonistes. Llobet ha recordat que d'aquí a 15 anys en farà 700 de l'inici de la construcció de la séquia, una mostra, ha dit, de la capacitat de la gent per fer front a les adversitats; la determinació per seguir innovant, i la voluntat de diàleg i concòrdia, malgrat les dificultats que, ha puntualitzat, "van ser moltes", no només l'oposició del bisbe.

Aloy ha dit que, "aquest any, el premi pren més sentit que mai" amb el reconeixement a Alabern, que en les anteriors edicions participava en l'acte com a vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, amb un discurs "savi" i "irònic". "Un manresà convençut, militant i crític quan convenia". Una persona "clau" en el naixement i creixement de l'empresa municipal Aigües de Manresa i en la fundació. "Trobarem a faltar els seus savis consells", ha admès. No ha oblidat agrair, també, la feina del Centre de Recursos en TEA per la seva feina de "detecció precoç" i "atenció primerenca i especialitzada". Al seu entendre, entitats com aquesta fan que la societat sigui més "avançada, inclusiva i democràtica".

L'actuació del cor jove de la FUB-UManresa amb Joel Díaz al piano i Rosa Maria Ortega a la direcció, que ha ofert dues cançons, ha tancat l'acte, on els assistents han pogut degustar les ametlles de la Llum amb una deliciosa reinterpretació amb xocolata de la pastisseria El Cigne Reivindicar-les va ser una altra de les aportacions de la FUB quan va administrar la festa manresana.

Entre els assistents, hi havia els exalcaldes Josep Camprubí i Valentí Junyent, i l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou.