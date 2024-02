La ballada de la imatgeria del dia de la Llum ha tingut aquest any un protagonista especial: la figura gegantera de l’Hereu. Ha complert 50 anys i per aquest motiu ha estrenat un vestit nou. Al mig de la plaça Major, quan s’ha dut a terme la ballada, l’han homenatjat amb el «Moltes felicitats» mentre els nans repartien caramels entre els infants que hi havia a primera fila per contemplar l'espectacle.

Aquest dimecres, dia de la Llum, s’han dut a terme els actes més tradicionals de la festivitat. Després de la missa hi ha hagut la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme a càrrec de la colla castellera Tirallongues. Ve a ser la primera actuació abans no es posi en marxa la nova temporada castellera. Temporada, per cert, que els Tirallongues enceten amb optimisme. En aquesta ocasió el pilar l’ha dirigit la jove castellera Aitana Álvarez. La pujada i baixada ha sigut àgil i enmig dels aplaudiments de les nombroses persones que seguien el pilar tant des de dalt la plaça del Carme, on hi havia l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i l'abat de Montserrat, Manel Gasch, com des de baix, al voltant de la plaça de Sant Ignasi Malalt. Posteriorment, la plaça Major s’ha omplert per veure la ballada de la imatgeria. Abans, però, una sorollosa tronada ha omplert de fum la plaça, que un cop neta, ha vist desfilar els cavallets de Sant Jordi, els nans, els gegantons, l'Hereu i la Pubilla, els gegants, el lleó i l’àliga. L’acte ha acabat amb la ballada participativa dels balls del Rossinyol i la Bolangera, que cada any guanyen en participació, i la ballada de sardanes.