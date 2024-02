Una quinzena de religiosos encapçalats pel pare abat de Montserrat, Manel Gasch, han celebrat aquest dimecres al migdia la missa de la Llum a l'Església del Carme aquest dimecres al migdia en el marc de la festivitat manresana. A l'ofici, Gasch ha afirmat que les tradicions, com les de la Llum, són referències necessàries i no pas immobilisme. "Ens dona criteris per discernir el present", ha assegurat.

Gasch ha convidat els presents a reflexionar sobre la memòria per, també, entendre el present i "projectar-nos cap al futur" durant el seu discurs a la missa. Entre el públic, a primera fila de l'ofici hi ha hagut l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i molt a prop, el pregoner d'enguany, l'artista Josep Maria Massegú i els administradors de la festa, el Cercle Artístic de Manresa. L'abat ha recordat que dos anys enrere, al mateix Carme i per la Llum, ja va expressar la seva preocupació per la sequera. Avui ho ha tornat a fer, de la mateixa manera que ha recordat que fa dos anys va començar la guerra d'Ucraïna. Ha lamentat les greus situacions humanitàriament alarmants que hi ha al món. Ha destacat, així mateix, que la Llum és una mostra de la construcció de la identitat manresana "que us fan ser com sou avui".