El mercat Puigmercadal de Manresa ha instal·lat un contenidor en forma de cor per tal de recollir taps de plàstic amb objectius solidaris, essent el primer de la ciutat d’aquestes característiques. Els taps recollits s’entregaran a la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral, una entitat creada l’any 1996 per un grup de pares de persones afectades de paràlisi cerebral preocupades pel futur dels seus fills i d’altres persones en la seva mateixa situació, així com de la societat que els haurà d’acollir el dia que ells faltin.

La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral té per finalitat la promoció, organització i realització de tota classe d’activitats encaminades a l’ajut a les persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins per tal que obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral, i contribuir a donar resposta a les necessitats de les persones amb paràlisi cerebral, i al seu entorn directe, al llarg de tot el seu cicle vital, aprofundint en els valors de la societat del benestar, facilitant el desenvolupament personal, la cohesió social, la inclusió i la igualtat d’oportunitats.

Campanya Sense transport no hi ha esport

Aquesta iniciativa de recollida i reciclatge de taps de plàstic forma part de la campanya Sense transport no hi ha esport, amb la qual la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral busca ajuda per abaratir els costos de desplaçament perquè les persones afectades puguin fer esport.

Aquest projecte funciona a partir del concepte d’economia circular, donant utilitat a un residu com a matèria prima. Els beneficis obtinguts per la recollida de taps s’inverteixen en la benzina per dur a terme els desplaçaments de persones amb paràlisi cerebral en furgonetes adaptades.

Alhora, el projecte vol donar visibilitat i fer partícip a la població de la necessitat de qualsevol col·lectiu de poder-se moure per accedir al lleure, l’esport, l’assistència a cites mèdiques, entre altres activitats.

El reciclatge de taps de plàstic

El reciclatge de taps de plàstic per separat té una millor retribució perquè el cost del plàstic del tap sovint és superior al cost de la resta de l’ampolla, per això es premia el fet de reciclar els taps per separat.

Hi ha molts tipus de taps solidaris: taps d’ampolles d’aigua, refrescos i oli; taps de plàstics dels tetrabrics (llet, suc..); tapes de pots ampolles d’aigua, de refresc, d’oli, tetrabrics, tapes de pots de mantega, de gel, xampú; taps de lentilles; caixes de seda dental, etc. Per cada tona de taps de plàstic es pot treure uns 200 euros, aproximadament.

Una iniciativa de reciclatge que se suma al projecte ‘Mar de brossa’

La recollida i reciclatge de taps solidaris al mercat Puigmercadal s’uneix a la del projecte Mar de Brossa, un espai creat el 2022 amb motiu de la celebració el 35è aniversari d’aquest equipament comercial municipal situat al Centre Històric de Manresa, amb la finalitat d’ajudar a conscienciar sobre la necessitat de reciclar i de no abocar brossa a la natura, alhora que es dona a conèixer el temps de descomposició d’alguns dels materials de brossa i el mal que aquests fan a la fauna i l’entorn marí. Aquest espai ha sigut visitat per un gran nombre d’escoles de la ciutat i comarca.