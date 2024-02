L’ensurt a la futura seu del Govern a Manresa no altera la planificació prevista

L’enfonsament parcial, la setmana passada, d’una de les parets laterals de la planta segona de la coneguda com a torre dels Procuradors, annexa a l’edifici dels antics jutjats de Manresa, va causar un bon ensurt, però, a efectes pràctics, segons informació de la Delegació Territorial del Govern demanada per aquest diari, no ha causat cap variació en la planificació de les obres per fer la futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central. Les fonts consultades diuen que, de fet, aquesta paret ja estava previst que s’enderroqués dins del projecte que s’està executant.

D’ençà de l’incident, que es va produir el passat dia 16 a l’hora de dinar, la qual cosa va salvar els operaris que treballaven a l’obra de trobar-s’ho de cara, s’ha procedit a sanejar la mitgera amb l’edifici de Galceran Andreu número 4 -on es van desallotjar les quatre famílies que viuen a l’immoble per precaució- i a retirar la runa emmagatzemada dins de la torre dels Procuradors i del talús que es va formar a la parcel·la de l’obra. Unes feines que «ja estaven previstes en el projecte executiu de l’enderroc», recorden. Una vegada retirada la runa (aquesta setmana encara en quedava molta per treure) es procedirà a revisar i consolidar el tros de façana restant i es podrà iniciar la intervenció arqueològica, que hauria de començar a final de mes i durarà cinc mesos.