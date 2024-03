Roc Puig, Coaner Suades i Llorenç Gavaldà, tots ells de l'institut Guillem de Berguedà, van guanyar la fase territorial de la 15a Olimpíada de Geologia de Catalunya, celebrada a la UPC de Manresa.

Hi van participar 122 estudiants de deu centres de secundària de Manresa, Puig-reig, Torelló, Berga, Manlleu, Moià i Ripoll, dels que en van sortir dos classificats per a fase nacional. La prova es va fer de manera simultània en sis seus per províncies: Barcelona (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa), Lleida (Universitat de Lleida), Girona (Universitat de Girona) i Tarragona (Universitat Rovira i Virgili).

Enguany la suma d’alumnes inscrits ha estat de 559 estudiants, majoritàriament de 1r i 2n de Batxillerat, procedents de 45 centres d’arreu del territori català. A Lleida, 64 participants de 8 centres; a Manresa, 122 participants de 10 centres; a la UB, 85 participants de 8 centres; a Tarragona, URV 92 participants 7 centres; a la UAB, 84 participants de 5 centres, a Girona, 112 participants de 8 centres.

La prova tenia una part teòrica, individual, que consistia en un qüestionari de coneixements generals de geologia. A continuació es va realitzar la part pràctica en la qual es van identificar mostres de fòssils, roques i minerals així com completar informació de mapes, blocs diagrama i talls geològics.

Experiència sísmica

Mentre l’alumnat participant esperava els resultats va poder gaudir de xerrades i altres activitats organitzades a cadascuna de les seus. Aquestes activitats miren de donar a conèixer els diferents vessants de la geologia així com emfatitzar-ne la importància en el context actual. En el cas de la UPC Manresa es va realitzar l’activitat anomenada “Experiència Sísmica” en la qual es va convertir el pati interior del recinte en un detector d’ones sísmiques i els participants podien veure a través dels seus dispositius mòbils com es detectaven les ones sísmiques que ells mateixos generaven.

El pròxim 13 d’abril els guanyadors de cada província participaran en la fase estatal de les Olimpíades de la Geologia que se celebrarà a Zamora i els guanyadors configuraran l’equip que competirà a l’Olimpíada Internacional de Ciències de la Terra (IESO 2024) que tindrà lloc a Pequín a finals d’agost. En el cas de la província de Barcelona, l’equip estarà configurat pels millors classificats de les seus de la UPC Manresa, la UAB i la UB.

El concurs és promogut per la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra juntament amb la Sociedad Geológica de España.