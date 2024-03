L’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb l’entitat Bages Biodiversitat i les finques de les Arnaules (dedicada al cultiu d’hortalisses) i de Collbaix (dedicada al conreu de la vinya i l’olivera) impulsarà una sèrie d’accions adreçades a la protecció del mussol comú i les òlibes a diferents espais de l’Anella Verda de Manresa. El projecte té l’objectiu d’incrementar la disponibilitat de llocs de cria d’aquestes dues espècies d’aus nocturnes, augmentar la seva disponibilitat d’aliment a través de la millora de l’hàbitat, millorar les pràctiques agrícoles des del punt de vista de conservació de la diversitat i reduir la mortalitat d’aquestes aus.

Les actuacions es faran a finques públiques (Ajuntament de Manresa) i finques privades (Les Arnaules i Celler Collbaix), a llocs propers a poblacions de mussol existents, partint dels inventaris que l’entitat Bages Biodiversitat ha fet des de l’any 2011 identificant punts de cant de mussol a través d’escoltes de reclam d’aquesta espècie en la seva època reproductora.

El projecte de protecció del mussol comú i l’òliba suposa un nou pas endavant en el treball conjunt que desenvolupa l’entitat Bages Biodiversitat i l’Ajuntament de Manresa des de fa uns anys en la recuperació de la fauna del secà que es du a terme a la finca municipal del Canyet, amb actuacions molt semblants a les que es duran a terme en aquest nou projecte.

31 caixes niu

Entre les actuacions previstes hi ha col·locació de 26 caixes niu per a mussols i 5 per a òlibes. L'objectiu de l'acció és facilitar que les dues espècies trobin llocs més aptes per a la cria i en conseqüència contribuir a millorar la conservació de les espècies.

També es preveu la creació i restauració de marges naturals i de parets de pedra seca entre finques agrícoles, amb la finalitat d’incrementar la disponibilitat d’aliment i millorar la biodiversitat d’aquests espais, tot creant les condicions necessàries per facilitar el refugi i l’augment de la densitat de diverses espècies de fauna (insectes, amfibis, rèptils, ocells i petits mamífers) que poden servir com a aliment per als mussols i les òlibes.

El projecte proposa també la instal·lació de dispositius antiofegaments a les basses agrícoles. La mortalitat accidental és un dels problemes de conservació de les espècies vulnerables o en perill d’extinció. Amb aquesta acció es pretenen prevenir els accidents a les basses de reg de les parcel·les agrícoles.

Entre les accions previstes hi ha també el foment de pràctiques agrícoles que incloguin l’eliminació de pesticides i el manteniment d’àrees en guaret. Una gestió adequada del sòl agrícola, que respecti la biodiversitat edàfica, permet mantenir l’equilibri del sistema i compatibilitzar l’activitat productiva amb la conservació de la biodiversitat. Un altre de les propostes és la incentivació de la recuperació del mosaic agrícola, atès que la creació de noves zones obertes i el manteniment i obertura de noves zones de pastura ha de contribuir a millorar l’hàbitat i l’aliment del mussol comú i l’òliba.

Aquest projecte de protecció del mussol comú i les òlibes té en un pressupost de 49.575 euros i serà finançat en un 90% per la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, dins la convocatòria 2023-2024 per a subvencions als espais naturals de Catalunya, hàbitats i espècies, que ha valorat de forma molt positiva aquest projecte de l’Ajuntament de Manresa.