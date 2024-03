La macroresidència de Manresa podria disposar de places concertades

La regidora de Drets Socials, Mariona Homs, va deixar clar en el darrer ple municipal que l’Ajuntament no es pot oposar al fet que la Generalitat concerti places amb la multinacional Orpea a la macroresidència de 195 places que fa 2 anys que està enllestida i tancada al sector nord de Manresa.

La regidora de Fem Manresa Gemma Boix va demanar a l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem que parlés amb la Generalitat per assegurar que no se li assignin places concertades a aquesta residència. I la resposta del govern municipal va ser que fer això seria «prevaricar».

Homs va afirmar que «si té dret i compleix els requisits no serà una servidora qui s’hi oposi».

I va afegir que «una altra cosa és que treballi incansablement perquè funcionin amb unitats de convivència, perquè penso que és un model millor per a les persones grans. Però el que no puc fer és demanar a algú que faci una cosa que és il·legal. Pensem que els models residencials més actuals amb unitats de convivència responen millor a un bon nivell de qualitat, però el que no farem és demanar a la Generalitat que faci una cosa que no està a les seves mans fer».

Realitat normativa

La regidora de Drets Socials va explicar que l’Ajuntament considera que no s’hauria de permetre la construcció i posterior concertació de cap residència que no respongués a les necessitats de planificació prèviament establertes al territori. «Però, tot i que la posició que nosaltres voldríem és aquesta, l’actual realitat normativa del país és diferent i totes les residències que compleixen amb la normativa es poden acreditar per obtenir concertació de places i la prestació vinculada. Així ho diu el reglament».

Homs va posar de manifest que la Generalitat es va acollir a l’acord territorial que establia el topall de la mida dels geriàtrics en 120 places «i això sí que és una cosa que he traslladat a la Generalitat perquè es consulti si s’autoritzarien més places de les que recull l’acord territorial».

Homs va dir que podrien obrir amb 120 places de residència assistida i la resta amb modalitats mixtes de llar residència, salut mental, discapacitats, residència d’estudiants o hotel».