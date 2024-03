De tornada del seu darrer viatge a Ucraïna, sor Lucía Caram va presentar aquest dimarts a la Llotja de Mar de Barcelona el llibre Invitados a reconstruir. Ucrania, la guerra y la compasión (Plataforma Editorial), on recull les seves memòries al país en guerra d’ençà que hi va fer el primer viatge humanitari, tal com va avançar Regió7.

Entre d’altres, en la presentació, on va assistir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, la monja argentina establerta a Manresa va estar acompanyada per la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ahir, en una entrevista al magazín presentat per Gemma Nierga a La2, Caram va explicar un projecte per portar infants ucraïnesos a Catalunya i a Espanya per fer vacances per al qual va dir tenir el suport de Robles.