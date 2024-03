"Volem canviar la imatge de l'escola i deixar de banda els prejudicis". Diana Gill, directora de La Renaixença, explica per què aquest centre manresà s'ha adherit a la campanya "El teu barri, la teva escola. Aquí comença tot", una iniciativa de la Fundació Bofill que vol combatre els prejudicis dels pares a l'hora d'escollir escola i evitar les "portes obertes desèrtiques". A tot Catalunya hi participen 87 centres, dos dels quals són de Manresa. L'esmentada La Renaixença i la Muntanya del Drac, al barri del Xup.

La fundació Bofill, una entitat sense ànim de lucre que busca fomentar l'educació i combatre les desigualtats socials, ha facilitat cartells identificatius a tots els centres que participen del projecte on es pot llegir el lema "Aquí comença tot" i també una sèrie de paraules per emfatitzar els valors que l'escola "aporta a l’alumnat i al conjunt de la societat: empatia, amistat, igualtat, compromís, descoberta, solidaritat i respecte", expliquen des d'aquesta entitat. Tot, per "interpel·lar les famílies del seu entorn perquè les visitin sense prejudicis i en descobreixin els seus projectes pedagògics", afavorint-hi així la diversitat, la fi dels estereotips i la segregació.

En el cas concret de La Renaixença, la seva directora ha explicat a Regió7 que, pel fet de ser considerats un centre "d'alta complexitat", algunes famílies trien altres escoles i això contribueixi a agreujar la segregació. Els docents i l'AFA treballen per capgirar la imatge i per "posar el focus en els alumnes" fomentant el respecte i la diversitat. Per a Gill, "els centres educatius haurien de ser un reflex de la societat" i remarca que l'objectiu final de l'escola és "que l'alumnat sigui feliç i estigui ben atès".

Des de la Fundació Bofill avalen la postura de Gill. "Moltes escoles de Catalunya es queden buides per portes obertes; moltes famílies veïnes ni tan sols es plantegen la idea d’escolaritzar-hi els seus fills i filles, sovint partint de prejudicis, rumors, o simplement desconeixement de les realitats", apunten en el material que han difós per promocionar la campanya "El teu barri, la teva escola. Aquí comença tot".

La feina feta ja es nota

Les portes obertes de La Renaixença van ser aquest dimecres, 28 de febrer, i, tot i que encara és aviat per fer una valoració definitiva, Gill sí que destaca que la campanya i la tasca de promoció feta per la comunitat educativa s'ha traduït en un "augment del nombre de visites i la sol·licitud d'ajuda a l'hora de fer preinscripcions". A més, la procedència de les noves famílies "ha variat", tot i que caldrà esperar per veure si "finalment es plasma" en matriculacions. "Estem contents", conclou Diana Gill.

Quant al centre Muntanya del Drac, les portes obertes seran el pròxim 2 de març, de 10 a 13 hores.