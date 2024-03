El primer supermercat cooperatiu que hi va haver a Manresa i a Catalunya, el Supercoop situat del mercat del Puigmercadal, compleix tres anys. Ho fa en plena consolidació del projecte, segons responsables de la iniciativa. El 2023 va superar el mig milió d’euros en vendes, i va aconseguir beneficis per primera vegada des de la seva obertura: 13.000 euros. Actualment, compta amb 750 socis, tot i que l’establiment també és obert a tothom qui vulgui, socis i no socis.

Responsables de la cooperativa han fet balanç aquest dilluns d'aquest tres anys. Han afirmat que el model és innovador i exitós, i que ha entrat en una fase de maduresa com ho demostraria el mig milió d’euros en vendes. Suposen un 7% més que el 2022 i un 21% més que el 2021.

Judith Saus, coordinadora, i Olga Belmonte, sòcia des del primer dia, han recordat que els inicis no van ser fàcils perquè poc després va arriba la pandèmia i, més recentment, l’encariment de preus a causa de la inflació, «tot i que en el nostre cas no ens ha afectat massa».

Ho ha fet possible treballar directament amb productors de proximitat. Han explicat que un 36% dels productes que venen són de la comarca del Bages, i 20% de la Catalunya central. Poc més de la meitat. L’any passat les compres van suposar poc més de 800.000 euros, ha indicat Saus, amb la qual cosa la major part d’aquests diners es va quedar al territori.

Per la seva part Belmonte ha destacat que el model del supermercat cooperatiu fa pedagogia perquè el consumidor és conscient del que compra. L'establiment aplica un preu just i amb el menor marge possible, menys del 25%, que s’aconsegueix per l'aportació voluntària de tres hores de treball cada mes per part dels socis que fan torns a la botiga. Qui no fa torns, paga una quota mensual de 15 euros.

Dissabte Superccop celebrarà els tres anys. A partir de les 11 del matí i hi haurà gimcana de verdures, i també hi haurà l’actuació del còmic Godai Garcia, que farà una defensa de la pagesia i dels productes de temporada i de proximitat. Serà a les 12 del migdia a l'espai de degustació de l’espai del marcat de Puigmercadal. Al final hi haurà un vermut popular al qual tothom està convidat.

Segons Saus i Belmonte, el model de Superccop és més necessari que mai en un context en el qual es prioritzen els productes de proximitat, ecològics i sostenibles, i es té cura de la pagesia. Imitant la recent revolta dels pagesos, el supermercat cooperatiu ha fet unes bosses on es reclama la revolta del cistell.