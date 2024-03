El Comitè Manresa del 8-M organitza aquest divendres una manifestació per celebrar el Dia Internacional de les Dones. Com és habitual, sortirà a les 7 de la tarda de la Ben Plantada. Ho farà amb el lema "De la misèria a la ràbia; de la ràbia a la lluita".

Abans, a les 6 de la tarda, l’auditori de l’Espai Plana de l’Om acollirà l’acte institucional del Dia Internacional de les Dones, que donarà el tret de sortida oficial a un mes ple d’actes i activitats aplegades sota el lema “No som un producte. Combatem la pressió estètica". A més a més de la desena d’actes organitzats per l’Ajuntament de Manresa, l’agenda del 8-M n’inclou una vintena més d’entitats, col·lectius i associacions de la ciutat.

L’acte institucional de les 6 comptarà amb els parlaments de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, i amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones a càrrec de la representant del Consell Municipal de la Dona, Mariona Descarrega Alsina.

Durant l’acte, també es lliuraran els premis de fotografia “Desafiant la pressió estètica”, un concurs convocat pel Servei d’Informació i Atenció Integral a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament a centres de secundària, cicles formatius i batxillerat de Manresa. El concurs preveu el lliurament de dos premis de 200 euros cadascun per la compra de material escolar.

L’acte acabarà amb una xerrada de Marta Pontnou Farré, assessora d’imatge, escriptora i col·laboradora en diversos mitjans de comunicació en temes de pressió estètica.

L’Ajuntament de Manresa lluirà el llaç lila al balcó principal de la casa consistorial des de primera hora del matí.

Cinc anys de manifestacions al carrer

La celebració anual d'una manifestació multitudinària del 8-M a la capital del Bages va començar l'any 2018. Més de 2.000 persones van omplir el centre de Manresa per reivindicar la igualtat de gènere. La van organitzar col·lectius antifeixistes, anticapitalistes i feministes. L'èxit de participació en la marxa fins i tot va sorprendre les seves convocants.

L'any a sobre, el 2019, els participants es van multiplicar per tres i prop de 6.000 persones van assistir a la convocatòria, que va tenir moments de tensió davant la comissaria de la Policia Nacional, on hi va haver llançament d'ous amb pintura rosa als agents, que van reaccionar traient la porra i donant cops. Al migdia, hi va haver una altra manifestació del Comitè Feminista de Vaga de Manresa, que va aplegar mig miler de noies.

L'any 2000 la manifestació va reunir 3.000 persones. Abans de començar, la colla castellera Tirallongues va fer un pilar amb l'enxaneta al capdamunt mostrant un fulard de color lila. Un pilar que s'ha convertit en una marca de l'inici d'aquestes manifestacions. Els Mossos van barrar el pas de les manifestants a la comissaria de la Policia Nacional i als jutjats per evitar enfrontaments i problemes.

El 2021, amb la mascareta posada, més d'un miler de persones van clamar contra la desigualtat que encara pateixen les dones en moltes, massa, facetes de la vida. Al matí, hi va haver una altra convocatòria, on van participar 200 persones, organitzada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

L'any següent, el 2022, encara amb mascaretes, una corrua de 1.500 persones rere la pancarta "Molt per defensar. Molt per avançar" va recórrer el centre la capital del Bages per denunciar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en nombrosos àmbits. El punt final va ser a la plaça Major, on sempre es duu a terme algun tipus d'acció reivindicativa.

L'any passat, el Comitè Feminista 8-M i Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, van portar el seu clam acompanyades per més d'un miler de joves amb el missatge "Un dia no podrem més i juntes ho podrem tot". Van llegir un manifest contra la tirania de la pressió estètica, un contra el PSC davant de la seva seu i van reiterar el seu suport a les encausades pel 8M del 2019.

L’agenda d’actes i activitats del 8-M es pot consultar en aquest enllaç.