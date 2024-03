La manifestació del 8-M a Manresa, convocada pel Comitè Manresa del 8-M, ha arrencat a les 19:30 hores a la Ben Plantada, mitja hora més tard del que estava previst inicialment. Darrere d'una pancarta amb el lema "De la Ràbia en fem lluita" les participants, majoritàriament joves, han iniciat la marxa pel Passeig Pere III.

Durant la caminada, s'ha tallat el trànsit a l'alçada del Caprabo, on les manifestants han titllat el negoci "d'enemic de la pagesia" i han enganxat adhesius. Seguidament, la marxa ha enfilat cap al carrer Guimerà.

Les manifestants han fet una altra aturada a l'alçada de Zara contra l'explotació de les treballadores a Bangladesh. Algunes participants han espraiat als vidres dels aparadors del negoci, on han escrit "Inditex assassina".

Posteriorment han reprès la marxa cap a la Muralla de Sant Domènec, on s'ha tallat el trànsit, i han arribat a plaça Europa. Allà han despenjat una pancarta amb el lema "la lluita feminista amb el poble palestí" i s'ha llegit el manifest.

La manifestació ha arribat a la plaça Major a les 20:30 hores, on han acabat el recorregut encenent cartrons i cantant.

L'acte institucional, a l'Espai Plana de l'Om

Abans, a les 6 de la tarda, l’auditori de l’Espai Plana de l’Om ha acollit l’acte institucional del Dia Internacional de les Dones, que ha donat el tret de sortida oficial a un mes ple d’actes i activitats aplegades sota el lema “No som un producte. Combatem la pressió estètica". L'acte ha comptat amb els parlaments de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, i amb la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones a càrrec de la representant del Consell Municipal de la Dona, Mariona Descarrega Alsina.

A més a més de la desena d’actes organitzats per l’Ajuntament de Manresa, l’agenda del 8-M n’inclou una vintena més d’entitats, col·lectius i associacions de la ciutat. Pots consultar-los tots en aquest enllaç. D'altra banda, des de primera hora del matí, l'Ajuntament de Manresa ha lluit el llaç lila al balcó principal de la casa consistorial.

La Fundació Althaia se suma a la commemoració

La Fundació Althaia de Manresa ha commemorat el Dia Internacional de les Dones amb un programa d’activitats que s'ha dut a terme al llarg de la setmana, impulsat per la Comissió d’Igualtat de la institució. S’ha posat especial èmfasi en la temàtica escollida enguany per l’Ajuntament de Manresa, que és la pressió estètica i com repercuteix a la nostra societat, en especial a les dones. Els actes s’han clos aquest divendres al migdia amb una concentració i la lectura d’un manifest.