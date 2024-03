El patac d’aigua que va caure dissabte va deixar 50,4 mm o litres d’aigua per metre quadrat a Manresa. Feia 9 mesos que no plovia tant. Cal remuntar-se al 29 de juny del 2023 per superar aquesta xifra. Llavors la pluja va deixar 85 litres per metre quadrat. Són dades del col·laborador i vigilant de Meteocat situacions de risc i membre de Associació Catalana d’Observadors Meteorològics de Catalunya, el manresà Lluís Sarró.

Aquest març s’han recollit 73 litres per metre quadrat a Manresa, i durant tot el 2024, 106,2. Per trobar un mes de març que hagi plogut més que el d’ara cal anar encara més enrere. En aquest cas el 2017. Llavors va ploure 111 litres per metre quadrat. Encara hi ha dies per endavant, però segons Sarró la previsió no indica pas que hi hagi nous episodis de pluja abundant a curt termini.

Més dades. El juny del 2023 es va recollir un terç de tot el que va ploure durant tot l’any. Van ser 170 litres per metre quadrat dels 380 del total del 2023. I 85 d’aquests en un sol dia. L’esmentat 29 de juny.

Al Bages, el temporal de divendres i dissabte va deixar 72,4 litres per metre quadrat a Sant Salvador de Guardiola, el registre de pluja més destacat de la Catalunya Central i entre els deu que van acumular més precipitació de Catalunya. També destaquen els 70,6 litres de Castellterçol (Moianès) en dos dies, o els 63 de la Llacuna (Anoia).

La precipitació acumulada entre divendres i dissabte ha superat els 50 mm al vessant sud del Pirineu, Prepirineu, sectors de la Catalunya Central i comarques del nord-est.



Al massís del #Montseny s'han recollit prop de 100 mm, amb 98 mm a Arbúcies (#laSelva) o Viladrau (#Osona) pic.twitter.com/KYMv9wJERT — Meteocat (@meteocat) 10 de marzo de 2024

Respecte els registres de dissabte, també destaca Sant Salvador de Guardiola amb 60,7 mm, a Artés en van caure 48,7, a la Quar 42,2 i a Berga 37,4 mm de pluja. Segons el meteoròleg Aleix Serra, a Berga no plovia tant dels del 14 de setembre passat (60 mm). I al conjunt del Berguedà, van caure 30-40 mm de pluja força homogenis, sent també el dia més plujós de la comarca des del 19 d’octubre del 2023 o del 17 de juny del 2021. El 2020 sí que hi havia hagut cinc dies més plujosos, segons apunta Aleix Serra.

Al conjunt de Catalunya, dissabte va ser el dia més plujós de l'últim mig any, des del 15 de setembre del 2023, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I en sectors del Montseny i d'altres punts d'Osona no hi plovia tant en un sol dia des de feia quatre anys, amb temporal Glòria de gener del 2020.

Al conjunt de Catalunya i amb dades fins a les 9 del vespre, avui dissabte ha estat el dia més plujós des del 15/09/2023.



En algunes estacions d'#Osona com Viladrau (80,8 mm) o Muntanyola (51,5 mm) no hi plovia tant en un sol dia des del temporal Glòria (20-23 de gener de 2020) — Meteocat (@meteocat) 9 de marzo de 2024

Les precipitacions van ser en forma de neu al vessant sud del Pirineu i tot el Prepirineu, on s’ha viscut la nevada més important de la temporada. La cota de neu ha estat força variable i s’ha mogut entre un mínim de 700 metres i un màxim de 1.500 metres, amb mig metre de neu nova a molts punts d’alta muntanya, per exemple 60 centímetres a Malniu, a la Cerdanya; 50 centímetres al mirador de Gresolet, a l’alt Berguedà; o 41 al Port del Comte, al Solsonès.

Augment del cabal dels rius

L’episodi de pluja més important i generalitzat des de fa mesos ha comportat un augment del cabal dels rius de les conques internes de Catalunya. Per exemple, a la part alta del Llobregat, a Guardiola de Berguedà, el riu ja baixa amb 3 metres cúbics per segon, quan fa dos dies no en baixava ni un.

A més, tot i que en poca quantitat, comença a entrar aigua als embassaments. Les reserves de neu serviran perquè amb el desglaç es continuï abocant aigua als pantans. Tant a l'embassament de la Llosa del Cavall (del riu Cardener) i com al de la Baells (del Llobregat) es veu un punt d’inflexió. A més a més, cal tenir en compte que en aquests dos casos gairebé tota la precipitació caiguda ha estat en forma de neu, per la qual cosa l’entrada d’aigua es notarà més en els pròxims dies.