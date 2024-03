Sor Lucía regala al Papa el rosari d'un soldat mort a Ucraïna i el fa emocionar

La monja argentina establerta a Manresa sor Lucía Caram ha fet emocionar el Sant Pare en l'audiència al Vaticà que ha mantingut amb el pontífex aquest dimecres.

Caram, que el mes passat va tornar a viatjar a Ucraïna coincidint amb el segon aniversari de l'inici de la guerra d'aquest país amb Rússia, ha lliurat al Papa Francesc, amb qui l'uneix una estreta amistat, el rosari d'un soldat mort al front, l'Oleksandre, de qui també li ha donat un estoig amb el llibre dels evangelis i salms que portava.

Quan li ha lliurat el rosari, el Papa hi ha fet un petó i s'ha emocionat, tal com ha explicat Caram en les seves xarxes socials. El rosari que li ha entregat és un dels que Papa li havia donat abans a ella com fa tot sovint, després de beneir-los, perquè els reparteixi en els seus viatges a Ucraïna. Avui n'hi ha donat més.

Caram a l'audiència amb el Papa amb responsables de la web Religión Digital i el Pare Ángel / Arxiu particular

A banda de sor Lucía, a l'audiència també hi han assistit el Pare Ángel, president de Missatgers de la Pau i aliat de la monja en els seus viatges humanitaris a Ucraïna en més d'una ocasió, i responsables de la web Religión Digital, que celebra 25 anys i que li han lliurat un llibre que recull suports a la persona i al pontificat del Papa fruit d'una campanya que van impulsar.

Caram ha assegurat que "l'hem vist ple de força, amb molta alegria i amb un cor acollidor que emociona"; un "Papa serè i molt sencer" amb qui "hem pogut parlar, escoltar i compartir".

La trobada ha tingut lloc justament el dia que se celebra el 13è aniversari del 13 de març de 2013, quan els cardenals reunits al conclau el van escollir per rellevar Benet XV, després de la renúncia d'aquest.

Caram a Ucraïna en el seu darrer viatge al país en guerra, el mes passat / Arxiu particular

Presentació del seu llibre a Manresa

Caram visita tot sovint al Papa a Roma i s'ha convertit en la seva emissària a Ucraïna. Abans del darrer viatge que va fer al país en guerra també es va trobar amb el pontífex, tal com va informar Regió7.

La monja acaba de publicar un llibre, Invitados a reconstruir, on recull vivències, testimonis i reflexions dels seus viatges a Ucraïna, que presentarà dimarts de la setmana vinent, dia 19 de març, a les 7 de la tarda, a la nau gòtica del Convent de Santa Clara de Manresa. El llibre també vol servir per recollir diners per a l'ajuda humanitària a Ucraïna.

Quan va tornar de darrer viatge, va explicar les seves sensacions. "Fa una setmana vaig tornar d'Ucraïna. Un país que és tot ell una nafra, sagna per tot arreu: famílies destruïdes, joves ferits i mutilats a milers, nens orfes que es multipliquen, ciutats arrasades. I, als carrers, molt pocs homes. Al front, la desproporció és d'un a deu, tant en municions com en soldats, i els atacs a la població civil són diaris, cruels i cruents. Els ancians, nens, malalts, persones vulnerables i civils perden la vida cada dia; són la cara dramàtica d'una guerra absurda. La hipocresia del món mundial i dels governs se centra a pretendre guanyar la guerra augmentant el potencial i el subministrament d'armes, però no fent el mateix esforç per aconseguir la pau i l'alto el foc".

El repte de l'hospital de campanya

"Des de la nostra petita Fundació [del Convent de Santa Clara, que dirigeix] seguim obrint corredors humanitaris i, sobretot, intentant assolir el repte de l'hospital de campanya. El nostre desig és poder salvar vides i rescatar aquells que viuen l'infern dels atacs i que, per manca d'assistència, moren o queden mutilats. No ens falta gaire per aconseguir-ho, però tampoc no ens falta poc. El temps corre i veiem que, com més es retarda aquest enviament, més vides es perden".

Demano a les persones de bona voluntat, a les empreses, als amics, a tots aquells que volen contribuir a la pau, que ens ajudin a ajudar. Ja he anat 22 vegades a Ucraïna portant personalment tota l'ajuda i continuaré anant-hi mentre sigui necessari. Tens por?, em pregunten. No. És tanta la tristesa que la por no té lloc ni a la meva ment ni al meu cor. I la pena és encara més gran quan sortim del país, i molts, no només no poden sortir, sinó que ho han perdut tot i no tenen a on anar. No tenen escapatòria".

Les persones que vulguin donar un cop de mà ho poden fer comprant el seu llibre, fent un Bizum al 05122 o fent un donatiu al número de compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970.