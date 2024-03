Althaia i el Rotary s’alien per publicar un llibre que uneix cuina i psicologia per alimentar cos i ànima

Cuina i psicologia per alimentar el cos i l’ànima. És la combinació del llibre «Cuinant les nostres emocions a foc lent» que s’ha presentat aquest capvespre a Manresa i que suposa el tret de sortida d’una nova campanya de mecenatge de la Fundació Althaia. En aquest cas per aconseguir fons per a la recerca i millora de l’atenció en salut mental.

La Torre Busquet de Manresa s’ha vestit de gala.

Primer per presentar el llibre que combina reflexions sobre com gestionar les emocions i receptes culinàries de xefs amb estrella Michelin. Després, per acollir un sopar solidari impulsat pel Rotary Club Manresa-Bages per experimentar emocions també a través del paladar. Hi han assistit 350 persones. Els beneficis de les dues iniciatives aniran al servei de Salut Mental.

El projecte del llibre va sorgir de sis psicòlogues d’Althaia. Són M. Cruz Crespo, M. Jesús Creus, Dominica Díez, Yolanda Martínez, Antònia Raich i Rosa Tejedor. «Sovint la nostra feina és girar la truita», ha explicat Martínez.

A partir d’aquí i precisament al voltant d’una taula se’ls hi va ocórrer escriure un llibre amb recomanacions sobre gestió emocional que fan habitualment als seus pacients.

Llavors va entrar en escena el Rotary, presidit actualment pel cuiner ja jubilat Benvingut Aligué, que segons ha explicat, sempre ha estat interessat en alimentació i salut.

Aligué va proposar a coneguts xefs participar en la iniciativa amb receptes que tinguessin les emocions com a font d’inspiració. «Com dius que no a Aligué i a un acte de generositat com aquest» ha assegurat Nandu Jubany, un dels cuiners que participen en la iniciativa. També Albert Adrià, Ferran Adrià, el mateix Benvingut Aligué, Arnau Bosch, Rubén Campos, Mateu Casañas, Joel Castanyé, Oriol Castro, Jordi Cruz, Jaume Font, Carles Gaig, Marc Gascons, Adrià Juncà, el també manresà Jordi Llobet, Ivan Margalef, Ada Parellada, Xavier Pellicer, Paco Pérez, Fina Puigdevall, Joan Roca, Jordi Roca, Josep Roca, Oriol Rovira, Carme Ruscalleda, Javier Torres, Sergio Torres, Jordi Vilà i Eduard Xatruch.

Cuiners i psicòlogues que han participat en l'elaboració del llibre, a la presentació de l'exemplar i el sopar solidari / ALTHAIA

El llibre està estructurat com si fos un menú. Hi ha uns entrants, on s’exposen aspectes a tenir en compte a l’hora de gestionar emocions; uns plats principals, on es descriuen les emocions bàsiques com la tristesa, la ira, la por o l’alegria; i les postres, acompanyades de recomanacions per cultivar el benestar emocional. Cada capítol acaba amb una recepta. La de Jubany, rap amb cloïsses com feia la seva mare.

El projecte de mecenatge

El nou projecte de mecenatge té per objectiu aconseguir recursos per fer recerca, millorar i humanitzar l’atenció i posar en marxa nous programes de suport siguin artístics, esportius o d’oci, perquè les persones amb trastorns mentals puguin recuperar el seu projecte de vida, ha explicat la directora de Salut Mental d’Althaia, Àurea Autet.