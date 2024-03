L’Ajuntament de Manresa torna a situar l’endeutament per sota dels 50 milions

L’Ajuntament de Manresa devia 48,7 milions d’euros als bancs a 31 de desembre del 2023. La dada, posada en context, significa que l’endeutament està sota control.

L’any 2021 es va produir el salt quantitatiu més gran del deute en els 27 anys que Regió7 elabora la comparativa de tancaments de caixa, que es va encetar el 1994.

L’augment de 14,6 milions d’euros de l’endeutament municipal -de 37,1 milions el 2020 a 51,7 el 2021- no ha estat mai superior quant a volum i va servir per afrontar operacions com la de la Fàbrica Nova.

Però no va ser un punt d’inflexió i l’endeutament es va reduir a 50,3 milions l’any 2022 i als ja esmentats 48,7 l’any 2023.

Si es té en compte només l’endeutament de l’Ajuntament la reducció és d’1,54 milions d’euros menys que el 2022.

Deute consolidat

D’altra banda, el deute consolidat (el que inclou també la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i la Fundació Turisme i Fires de Manresa) se situava en 49,18 milions (1,58 milions d’euros menys que el 2022), el nivell més baix dels últims set anys.

També s’ha retallat el coeficient d’endeutament, que respecte de l’any anterior ha passat del 59,44% al 52,35% en el cas de l’Ajuntament, i del 53,25% al 51,59% en el cas de l’endeutament consolidat, que és el que es té en compte per a l’accés al crèdit.

D’aquesta manera, l’Ajuntament se situa molt per sota del topall legal del 75% fixat per poder accedir a crèdit i a partir del qual cal sol·licitar autorització especial per poder endeutar-se.

L'evolució dels números de l'Ajuntament / REGIÓ7

Els interessos pugen

Això passa en un escenari de repunt dels interessos que es paguen als bancs pels préstecs. L’any passat van ser 931.457 euros, la xifra més alta des del 2018.

El pagament d’interessos per part de l’Ajuntament de Manresa va tocar sostre els anys 2008 i 2010 amb 3,5 milions d’euros.

Des de llavors va iniciar una contínua davallada que va tocar fons l’any 2022 amb 255.289 euros. L’any passat va remuntar després de dotze anys anant a la baixa.

Pel que fa a l’amortització dels préstecs, l’Ajuntament porta des del 2012 tornant als bancs entre 8 i gairebé deu milions d’euros, amb l’excepció del 2015 que va amortitzar 6,1 milions.

És una quantitat enorme de diners que sumen en dotze anys més de cent milions d’euros, 102,4 milions exactament.

Projectes de mandat

L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem Manresa ha destacat que un endeutament baix i unes finances sanejades permetran que l’Ajuntament pugui afrontar amb solvència els grans projectes de mandat que té en marxa, com el nou polígon del Pont Nou o la Fàbrica Nova.

Les inversions arribaran enguany vinent als 15,8 milions d’euros, la xifra més elevada dels darrers quinze exercicis, amb un 10,4% d’increment respecte de l’any 2023. Tot i la pujada, el percentatge de les inversions respecte del pressupost global es manté al voltant del 13% (13,6% el 2024 i 13% el 2023).

