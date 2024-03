Una vintena d’infants participen en el Campus de Setmana Santa de TechLab Manresa

Una vintena d’infants d'entre 6 i 12 anys, acompanyats dels seus familiars, van participar en el Campus de Setmana Santa de TechLab Manresa

Des del TechLab Manresa es fomenta l’ús i el coneixement de la ciència i la tecnologia per tal que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu es va organitzar amb la col·laboració del Museu de Geologia Valentí Masachs, aquest Campus de Setmana Santa dirigit a infants de primària.

Imatge d'un dels tallers / Arxiu Particular

El taller Benvinguda primavera va permetre entrar en contacte amb el disseny per a la fabricació digital i gravat amb una talladora làser en un entorn familiar. Es tractava de personalitzar una peça de metacrilat mitjançant un programa d’ordinador i enviar-la a gravar a la talladora làser. La peça obtinguda es col·locava en una base amb llums led.

El taller Minerals amb els sentits els va acostar al món de la geologia tot aprenent a identificar-los d’una manera fàcil i divertida. Durant el taller també van muntar una caixa per guardar els minerals feta amb una talladora làser.