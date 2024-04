La façana de l'Ajuntament s'il·lumina de blau per conscienciar sobre l'autisme

L’Ajuntament de Manresa se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme i il·lumina de color blau la façana de l’edifici consistorial dimarts , 2 d’abril, en horari de 20.15 a 22.30 h.

D’aquesta manera, el consistori dona suport a la campanya de sensibilització com a mostra de solidaritat amb el col·lectiu de persones amb trastorn autista (TEA) i a les seves famílies, que a casa nostra està representada per l’entitat Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC).

Aquesta jornada, instaurada per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) des de l'any 2008, és una oportunitat per sensibilitzar la comunitat internacional amb la importància de fomentar la inclusió social de les persones afectades per trastorns de l'espectre autista (TEA), per tal que puguin gaudir d'una vida plena i gratificant.