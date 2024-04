El pressupost per càpita de l’Ajuntament de Manresa ha crescut el 50% en 8 anys

El pressupost per habitant de l’Ajuntament de Manresa d'enguany és de 1.477 euros, segons les dades aportades per l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem, gairebé el 50% més que l’any 2016.

D’aquesta forma es reparteixen els 116.528.291 euros del pressupost del 2024 entre 78.895 habitants.

L’evolució del pressupost per habitant ha estat més que notable els darrers anys passant dels 1.008 euros del 2016 als gairebé 1.500 del 2024. El creixement percentual és del 46,5%.

Aquest és el creixement percentual per habitant, però el del mateix pressupost encara és superior, ja que si es prenen els dos mateixos anys com a referència s’ha passat dels 76,1 milions del 2016 als 116,5 milions del 2024, són 40,4 milions més, el que suposa un increment percentual del 53%%.

El creixement pressupostari resulta evident. El 2024, el 2023 i el 2022 el pressupost de l’Ajuntament de Manresa ha estat per sobre dels cent milions d’euros.

Són tres anys consecutius quan abans només el 2008 va estar per sobre dels cent milions, exactament 101,6 milions.

Les xifres comparades / Infografia/Regió7

L’alcalde Marc Aloy va explicar en la presentació del pressupost que la comparativa amb ciutats de mida similar, entre 50.000 i 100.000 habitants, mostra que Manresa se situa entre les que disposa de més diners per habitant.

Per sobre de Manresa va explicar que hi ha el Prat de Llobregat, «una ciutat amb un aeroport pel qual rep moltíssims ingressos i, també, Sant Cugat del Vallès, que té un preu del sòl i de l’habitatge que es troba entre els més alts de tot l’Estat».

Per contextualitzar les dades va subratllar que es tractaven de «dues circumstàncies molt peculiars», que encara posaven més de manifest que Manresa es troba entre les ciutats que tenen un pressupost més elevat en relació al nombre d’habitants.

Aloy va fer notar que Manresa es troba «molt per sobre de ciutats com Viladecans o Cornellà, que tenen mil i pocs euros per habitant, però una mica per sota de ciutats com Vilanova i Granollers, que es troben entre els 1.500 i els 1400 euros».

L’alcalde va destacar també el resultat paral·lel que les dades, referint-se sempre al pressupost per càpita de l’any 2022, mostraven en relació a Mollet del Vallès.

D’altra banda, el del 2024 és el pressupost de l’Ajuntament de Manresa que preveu la inversió més alta en els darrers 15 exercicis. Són 15,8 milions d’euros, amb un creixement del 10% respecte a la prevista en el pressupost del 2023.

Els gairebé setze milions d’euros d’inversió són un 13,6% en relació al global del pressupost, un percentatge lleugerament superior al 13% que suposaven les inversions en relació del pressupost del 2023. Cal retrocedir al 2009 per trobar un volum superior d’inversió prevista: 22,6 milions.

Tancament positiu

L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem va presentar un tancament de caixa en positiu dels números de l’Ajuntament de Manresa del 2023 de 7,2 milions d’euros. L’any passat, el tancament del pressupost del 2022 va donar com a resultat el superàvit més elevat de la història: 9,5 milions d’euros.

Malgrat l’elevada xifra global, es va voler deixar clar que hi havia 3,8 milions compromesos per pagar factures, així que quedaven 5,7 milions dels quals 1,5 es preveien destinar a despeses necessàries de serveis i la resta a projectes estratègics i eficiència energètica. En aquesta ocasió els diners ja compromesos eren 3,7 milions.

Subscriu-te per seguir llegint