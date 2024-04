L’acusat de cremar amb gasolina una parella de veïns a Manresa el 2022 els havia amenaçat la nit abans

L’acusat de cremar amb gasolina una parella de veïns a Manresa l’abril del 2022 els havia amenaçat la nit anterior dels fets i havia estat denunciat a la policia. No obstant, l’endemà va complir l’amenaça i va cremar un matrimoni d’origen magrebí a la porta de casa seva perquè volia cobrar alguna cosa pel pis on vivien. Així ho han explicat les dues víctimes i altres veïns del bloc de pisos durant el judici que ha començat aquest dimecres a l’Audiència de Barcelona. La fiscalia i l’acusació particular demanen 32 anys de presó per a l’home, i 19 per a una dona que el va ajudar. Els dos afectats van patir cremades greus i el foc va afectar part de l’immoble.

Els fets van tenir lloc l'11 d'abril del 2022, al carrer de Sant Bartomeu, després d'una discussió entre les dues parts la nit anterior. Segons relata l'escrit de fiscalia, cap a les 9 del matí, l'acusat, que ocupava un dels pisos superiors del bloc, es va dirigir cap a l'habitatge de les víctimes, als baixos, i "amb l'ànim de posar fi a la seva vida", va ruixar l'home amb gasolina i amb un encenedor li va calar foc, "sent conscient que també podia provocar la mort de la seva dona", que es trobava a l'ampit de la porta i també estava impregnada de gasolina.

Segons el relat de la fiscalia, l'acusat es va posar d'acord amb una dona, també processada en aquesta causa, que va fer servir d'esquer per aconseguir que les víctimes li obrissin la porta del seu domicili mentre ell romania amagat per irrompre amb l'ampolla de gasolina. L'acusat sabia que aquesta era l'única manera d'aconseguir-ho perquè, si el marit l'hagués vist a ell, no li hauria obert la porta "per les intimidacions del dia anterior", assegura el fiscal.

Les flames es van estendre a l’entrada del pis de les víctimes i també van afectar una altra porta i part de la instal·lació elèctrica de l’escala sense provocar danys estructurals a l’edifici. El fiscal posa en relleu que els dos processats van decidir tirar endavant amb l'incendi malgrat saber que podien posar en perill la resta de veïns de l'escala que es trobaven als seus domicilis i "sent coneixedor també que a l'interior del domicili de les víctimes es trobava el seu nadó nascut només feia 17 dies".

L'home que va patir cremades greus va ser traslladat pel SEM a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i la seva dona, amb pronòstic menys greu, va ser portada a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on també es va traslladar el seu fill per inhalació de fum. El fiscal assenyala que en ambdós casos van patir cremades de segon grau importants en diverses parts del cos que els han deixat seqüeles tant físiques com psicològiques.

La fiscalia considera que aquests fets són constitutius de dos delictes d'assassinat en grau de temptativa i d'un delicte d'incendi amb risc per a la vida i la integritat física de les persones. Per a l'home, a qui atribueix l'autoria dels fets, demana 32 anys de presó, i per a la processada, que respon com a cooperadora dels delictes, demana una pena de 19 anys de presó. En els dos casos, estableix la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb les víctimes, una indemnització d’almenys 66.510 euros pels danys causats i l'expulsió del país una vegada obtinguin la llibertat condicional, atès que no tenien el permís de residència a Espanya.