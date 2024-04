Una família de porcs senglars es deixa veure pels voltants del Pont Vell de Manresa

Una família de porcs senglars es va deixar veure aquest divendres passat el Pont Vell de Manresa. La parella, que remenava entre les roques a la llera del riu per alimentar-se, anava acompanyada per les seves cries.

Fa temps que no es veien aquestes bestioles tan a prop de la zona urbana de la capital del Bages, on ja se n'havien vist els anys 2019, 2020 i 2023, tal com va recollir aquest diari. De totes maneres, explica el biòleg Ferran Fitó, que és qui va captar les imatges de divendres passat, al voltant de la zona natural de Manresa i del Bages, és habitual trobar-ne ja fa temps.

El maig del 2019, un veí de Manresa es va endur un bon ensurt quan va sortir a passejar a la zona del Congost i es va trobar una família de porcs senglars. El març del 2020, coincidint amb el confinament a causa de la pandèmia per la covid, també es va poder veure una família de porcs senglars passejant per Manresa, en aquest cas, per la zona del Passeig del Riu.

L'any passat, la visita d'un senglar a Manresa va ser especialment sonada. Un exemplar de dimensions generoses es va passejar per diversos carrers, inclòs el cèntric carrer d'Àngel Guimerà, fins que va morir a causa dels cinc trets que li va disparar un agent de la Policia Local de Manresa.