Sor Lucía subhasta una samarreta signada de Messi per acabar de pagar un hospital de campanya per a Ucraïna

La monja argentina establerta a Manresa, sor Lucía Caram, ha recorregut a un altre argentí, el futbolista Lionel Messi, per aconseguir diners per completar l'hospital de campanya pel qual fa mesos que demana ajuda econòmica a través de les xarxes i amb actes com la missa criolla celebrada el 12 de desembre passat a la Sagrada Família de Barcelona amb les actuacions de Pasión Vega i David Bisbal. En aquesta ocasió, sor Lucía ha posat en marxa la subhasta d'una samarreta del Barça de Messi signada pel jugador, considerat el millor de la història i que tantes alegries va donar en el seu dia als culers.

La samarreta de Messi emmarcada que se subhasta / FCSC

La samarreta se subhasta emmarcada, amb una foto de Messi d'esquena assenyalant el cel com feia cada vegada que marcava un gol, i amb un certificat d'autenticitat del FC Barcelona.

La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa ja fa temps que treballa en la construcció d'un hospital de campanya per a Ucraïna, amb el qual es podrà salvar la vida de vint persones al dia, assenyala. Des de fa quinze mesos, sor Lucía Caram, directora de la fundació, busca recursos per portar aquest projecte a bon port, tenint en compte que el 40% dels ferits de guerra moren per falta d'assistència, i que un percentatge elevat pateixen amputacions i ferides amb seqüeles irreversibles, que amb un hospital a prop es podien evitar, afegeix.

Diners per comprar els equips mèdics que falten

L’hospital s’està construint a Saragossa de la mà de l’empresa ARPA. A manca de pocs dies per tancar l'operació, la fundació ha posat en marxa aquesta subhasta amb l'objectiu de comprar els equips mèdics que falten. El quadre que és objecte de la subhasta el va donar l'Església Mormona a la religiosa, amb un preu de sortida de 4.000 euros que, ahir dilluns, l'empresa Mesoestètic, del barcelonista Joan Carles Font, va augmentar fins als 8.000, mentre arriben, fins aquest diumenge 14 d'abril, noves ofertes.

Sor Lucía demana als admiradors de Messi, als culers i a tots aquells que tinguin recursos i esperit solidari, que licitin per aquesta "joia" del món del futbol i del FC Barcelona que, a més a més, ajudarà a salvar vides, recorda.

Per licitar, es pot enviar un correu a sorlucia@fsantaclara.org o bé un missatge privat a través d'Instagram a @sorluciacaram.