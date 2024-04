Althaia de Manresa crea una consulta monogràfica per atendre pacients amb Parkinson avançat

La Fundació Althaia ha creat una consulta monogràfica per atendre els pacients diagnosticats de Parkinson que es troben en un estat avançat de la malaltia.

Es tracta d’una de les novetats que s’ha donat a conèixer aquest dijous a l’acte que s’ha celebrat a l’Hospital de Sant Joan de Déu amb motiu del Dia Mundial del Parkinson. L’ha impulsat Althaia amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut (ICS) i la Fundació Sant Andreu Salut.

A més a més de professionals sanitaris, també hi han participat pacients i familiars.

Actualment, la Fundació Althaia atén uns 500 pacients diagnosticats amb Parkinson. Des de fa uns quatre anys s’han començat a aplicar teràpies avançades per administrar un tractament -dopamina (levodopa)- a través d’una sonda que es col·loca al duodè a partir d’una petita cirurgia.

La novetat és que aquest mateix any l’anomenada levodopa també s’ha començat a administrar per via subcutània. Es tracta d’una fórmula menys invasiva que permet personalitzar i ajustar la dosi del medicament a través d’un sistema subcutani de perfusió d’administració contínua durant les 24 hores del dia.

Abans de dur a terme aquests tractaments, els pacients que es tractaven a Manresa s’havien de derivar altres hospitals.

L’acte d’aquest dijous s’ha titulat Tinc Parkinson, i ara què?

S’ha dut a terme per donar visibilitat a aquesta malaltia, la segona més prevalent de les neurodegeneratives.

També per conscienciar la població sobre l’impacte que té en les persones que la pateixen i les seves famílies. Es tracta d’una malaltia crònica, progressiva i que els seus símptomes s’agreugen amb el temps. Tot i que actualment no hi ha un tractament curatiu, sí que es disposa de mesures estabilitzadores i de control.