Veïns del carrer Guimerà de Manresa s’organitzen contra les contribucions especials

De moment, més d’un centenar de propietaris dels carrers d’Àngel Guimerà i dels Esquilets afectats per les contribucions especials que els vol fer pagar l’Ajuntament per reurbanitzar els dos vials han mostrat la seva predisposició a oposar-s’hi. Han contactat amb un advocat, Sergi Roca, del bufet Lexia Advocats, que ha començat a recollir la informació necessària per representar-los.

Els propietaris de les finques afectades, un mínim de 400, estan rebent actualment la carta informativa del que els toca pagar (un 30%) del cost que tindrà transformar el Guimerà i l’entorn immediat. A partir del moment que els arribi la notificació oficial, els que vulguin, tindran 30 dies de marge per fer al·legacions. Si l’Ajuntament les desestima, es podrà presentar recurs de reposició i, si ho torna a desestimar, explica Roca, es portarà pel contenciós administratiu. Mentre duri el procés en l'àmbit administratiu, les obres no podran començar i, quan faci el salt, si el fa, als jutjats, igualment es podrà demanar la mesura cautelar que no comencin.

1,4 milions dels 4,6 que costarà

En la sessió informativa sobre les contribucions especials a l’auditori de la Plana de l’Om que va organitzar l’Ajuntament el passat 18 de març, tal com va informar aquest diari, ja es va fer evident l’oposició dels propietaris afectats a assumir el 30% de l’import de les obres. El cost de l’actuació és de 4,6 milions d’euros, 1,4 dels quals han de pagar els veïns.

A conseqüència d’aquesta oposició, recentment es va organitzar una trobada informativa dels afectats amb Roca al local de l’Associació de Veïns del Passeig i Rodalies, que els el va cedir per a l’ocasió, en la qual es va fer necessari fer dues sessions perquè hi havia tanta gent que no hi cabien tots. En una n’hi havia un centenar i, en l’altra, més d’una trentena. «El 99%», comenta l’advocat, «es va mostrar predisposada a presentar al·legacions contra la imposició de contribucions especials». Constata que «la gent estava molt, molt enfadada». Alguns, no només amb el tema de les contribucions, sinó també amb el contingut del projecte, especialment amb els canvis viaris, que consideren que generaran un caos circulatori. A banda, no creuen que les obres augmentin el valor dels seus pisos, locals i pàrquings i, sí que, en canvi, tindran conseqüències en l’IBI de les finques. L’argument més generalitzat en contra és que, un benefici per a tota la ciutat, només l’hauran de pagar uns quants. Roca apunta que, de fet, en la propaganda electoral d’ERC, partit que governa a Manresa amb el PSC i Impulsem (que, abans de formar part del govern, va dir que les contribucions eren «il·legals») hi constava que la millora del carrer Guimerà era «un projecte de ciutat, de comarca i de la Catalunya central».

Efecte multiplicador

El seu bufet ha començat a recollir informació en forma de cartes informatives de veïns afectats i del contingut al darrer ple municipal, en el qual es van aprovar les contribucions. Està convençut que el front veïnal el formaran moltes més persones de les esmentades inicialment -les més de cent- per l’efecte multiplicador que tindrà, atès que alguns dels assistents van dir que ho explicarien a altres propietaris que no van poder assistir a la trobada informativa. Recorda que en carrers propers als afectats, com el de Carrasco i Formiguera, no es van fer pagar contribucions especials quan es van urbanitzar.