La Plana de l’Om de Manresa s’omple en la presentació del llibre que tanca el cicle polític de Junyent

Amb la presentació Liderar per servir,que resumeix l’experiència dels seus 12 anys al govern de la ciutat (2011-2023), l’exalcalde i exregidor Valentí Junyent, ha tancat definitivament el seu cicle a la política local.

La presentació s'ha fet aquest dilluns al vespre en un auditori de la Plana de l’Om ple com poques vegades, amb gent dreta i també asseguda a les escales, que es van convertir en seients improvisats. Entre el públic, representants de la societat civil de la ciutat i molts regidors i exregidors dels darrers mandats de l’Ajuntament de Manresa.

Tots els ingredients

La presentació va tenir de tot. Tots els ingredients possibles: moments seriosos, d’emotius, humor, d’interioritats que no es podien saber i que ara se sabran, i també d’agraïment. Es tracta d’un llibre en format entrevista escrit juntament amb el periodista i fotògraf Salvador Redó.

Va ser Redó qui, dalt l’escenari, va explicar la gènesi del llibre. Ni més ni menys que una conversa informal amb un arròs a la cassola com a principal protagonista que en un moment determinat van arribar a compartir. A partir d’aquí, una primera trobada informal, el febrer del 2021, i ja més reunions de treball des del moment que Junyent va deixar l’Ajuntament, el maig del 2023.

Quan Junyent va pujar dalt l’escenari per conversar amb Redó va confessar que tenia «papallones a l’estómac». Va explicar que el llibre és una «memòria personal i una història de la ciutat».

Preguntes indiscretes

A continuació es va sotmetre a les preguntes dels directors del grup Taelus, Pilar Goñi i de Regió7, Marc Marcè. Preguntes indiscretes com per exemple si mai havia plorat o s’havia d’haver mossegat la llengua. D’aquí la primera interioritat: va confessar que un dels moments que ho va passar més malament i fins i tot va plorar va ser per desencallar el Centre Tecnològic, ara Eurecat. «Amb el CTM vaig tocar fons».

Segona confessió: li cou haver posat la primera pedra de la residència per a gent gran del Xup que no s’ha acabat fent. «La voluntat de l’Ajuntament era fer-la, i n’estava convençut. El govern català va canviar d’opinió i a més a més va venir la pandèmia». S’hauria pogut fer millor, va venir a dir.

El consell que no va seguir

Tercer secret. Quin consell no hauria d’haver seguit i qui li va donar?, va demanar Marcè. Junyent va contestar que la seva esposa, Rosa Vilaseca, no volia ni li feia gràcia que es dediqués a la política. Per tant, no va seguir el seu consell. Això sí, van pactar i van arribar a un acord. L’exalcalde va tenir un emotiu record per la seva esposa, present a l’acte. «Fer política no ha estat fàcil, i sempre l’he tingut al meu costat».

Ja sol a l’escenari, va recordar les persones que ha tingut al seu equip al llarg dels 12 anys al govern de Manresa, els nou primers com a alcalde i els tres últims com a regidor d’Hisenda i Presidència. Va fer un agraïment públic a les que han col·laborat i escrit una opinió al llibre.

Finalment, va pujar a l’escenari el mestre de cerimònies, Pep García. Va mostrar al públic tot d’objectes que hi havia sobre un moble. Eren els que Junyent tenia al seu despatx. Des d’un vell telèfon mòbil Blackberry, fins ganyips, aigua de Vichy, agendes o estris per a la higiene personal.

A la presentació hi faltava un darrer detall amb més humor. El dibuix de l’acuditaire de Regió7 Galdric Sala, que tantes vegades va dibuixar Junyent. Aquest cop ho va fer en directe mentre Junyent s’adreçava al públic. Amb l’acudit, ha tancat el cicle.

El llibre Liderar per a servir està dividit en quatre parts. El pròleg, amb escrits del president Artur Mas, Rosa Vilaseca, del mateix Junyent i de Redó. A continuació hi ha l’entrevista, un decàleg d’aprenentatges i finalment una cronologia de fets.