La subhasta de sor Lucía d'una samarreta de Messi signada per l'exblaugrana recapta 8.000 euros

La subhasta organitzada per sor Lucía per recaptar diners per a l'hospital de campanya que vol enviar a Ucraïna ha finalitzat amb la recaptació de 8.000 euros. L'objecte pel qual es podia licitar és una samarreta blaugrana de Leo Massi signada pel jugador argentí, considerat el millor futbolista de la història. El preu de sortida va ser de 4.000 euros, que van pujar fins al 8.000 amb la licitació de l'empresa Mesoestètic, col·laboradora habitual de les campanyes solidàries que organitza la monja establerta a Manresa. No hi va haver cap més licitació. El termini de la subhasta va finalitzar aquest diumenge, 14 d'abril.

La samarreta se subhastava emmarcada, amb una foto de l'exblaugrana Messi d'esquena assenyalant el cel, com feia cada vegada que marcava un gol, i amb un certificat d'autenticitat del FC Barcelona. Va ser una donació de l'església mormona a la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, que dirigeix sor Lucia, que ja fa temps que treballa en la construcció d'un hospital de campanya per a Ucraïna, amb el qual es podrà salvar la vida de vint persones al dia. Des de fa quinze mesos, la monja, busca recursos per portar aquest projecte a bon port, tenint en compte que el 40% dels ferits de guerra moren per falta d'assistència, i que un percentatge elevat pateixen amputacions i ferides amb seqüeles irreversibles, que amb un hospital a prop es podien evitar, ha explicat.

Encara falta equipament mèdic

Segons informació de la fundació, amb els 8.000 euros s'ha fet un pas endavant important en l'assoliment de l'hospital de campanya, però "hem d'acabar de comprar equipament mèdic", de manera que "encara ens fan falta algunes aportacions". Recentment, sor Lucía ha explicat a les xarxes socials que els falten una làmpada de quiròfan doble, una estació d'anestèsia, una autoclau, 24 bombes d'injecció, un electrocardiograma i un equip de raigs X (llitera, pantalla i màquina de raigs X portàtil).

Les persones que vulguin ajudar ho poden fer mitjançant un Bizum al 05122 o bé al número de compte ES 43 2100 3093 0722 0031 6970. Sor Lucía s’ha implicat des del primer dia en l’ajuda humanitària al poble ucraïnès.

