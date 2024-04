Junts demanarà al ple ordenar la confluència dels carrers Montsec i Montealegre, a la barriada Mion de Manresa

El Grup Municipal de Junts Manresa demanarà al ple de demà passat que s’ordeni l’espai urbà que hi ha a la confluència del carrer de Montsec i el de Montalegre, a la barriada Mion, mitjançant senyalització horitzontal (pintura), en una primera actuació immediata. Els dos vials, assenyala, sovint són l’escenari de conflictes perquè, quan hi entren, els vehicles ho fan a molta velocitat, a banda que, si hi ha vehicles mal aparcats, dificulten la mobilitat i visibilitat del tram.

Junts considera que ordenar l’espai públic per millorar la seva funcionalitat ha de ser una de les prioritats del Govern de Manresa. Per això, demana que s’elabori i presenti en un termini de tres mesos un projecte de millora definitiva d’aquest espai. La proposta, explica, sorgeix de les diferents trobades que s’han fet amb veïns d’aquests carrers.

Pintar els aparcaments de l’avinguda Francesc Macià

Junts també farà un prec a l’alcalde per tal que es pintin els aparcaments horitzontals de l’avinguda de Francesc Macià, que actualment són aparcaments en bateria sense cap mena de distinció.

Sense resposta per escrit sobre les llicències

Finalment, tornarà a reclamar quina és la mitjana de temps que triga l’Ajuntament per atorgar les llicències d’obres, atès que no s’ha enviat la resposta per escrit, tal com va demanar el cap del Grup Municipal, Ramon Bacardit, en el darrer ple, on no es van posar d'acord.