Surt a concurs l'obra de rehabilitació de Fàbrica Nova que s’haurà de fer en un any i mig com a màxim

Penúltim tràmit abans no comencin les obres a la Fàbrica Nova per iniciar la seva reconversió en el nou campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, i un pol de coneixement. L’Ajuntament de Manresa acaba d’obrir el termini per presentar ofertes per fer les obres de rehabilitació de l’edifici, ara en una situació més que precària.

Els treballs s’hauran de fer en un termini màxim d’un any i mig, segons s’estipula en el mateix concurs públic. Són 9,9 milions d’euros si s’hi suma l’IVA. 3,7 d’aquests estan disponibles aquest any. La resta, el 2025 subordinat al crèdit que autoritzi el pressupost d’aleshores. És el penúltim pas perquè l’últim serà l’adjudicació de les obres a una empresa i, lògicament, l’inici dels treballs.

Un termini de sis mesos

Els càlculs de l’Ajuntament és que aquest tràmit de licitació es resolgui en un termini de sis mesos. Això vol dir el setembre. Amb sort hi haurà moviment d’obres a finals d’any. I sense sort, ja el 2025. Hauran passat 35 anys des del tancament del complex industrial.

El termini per adjudicar el projecte és més llarg de l’habitual perquè es tracta d’una obra de més de 5,5 milions d’euros, el que obliga a publicitar la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea perquè hi poden optar empreses de la UE. És el que s’anomena un procés harmonitzat.

Interior de la Fàbrica Nova duant una de les visites guiades que s'hi ha efectuat / ARXIU/OSCAR BAYONA

La rehabilitació de les façanes i la coberta de l’antiga fàbrica tèxtil és el primer pas per poder destinar l’edifici a futurs usos. En aquest cas universitaris i de coneixement. El projecte preveu restituir íntegrament el volum de la nau original. A una part de la façana que dona a l’avinguda Bertrand i Serra, per exemple, hi ha un buit perquè en el seu moment s’hi va adossar una nau. Aquest buit s’ha de reomplir seguint el mateix model de façana.

Pel que fa a la resta es planteja fer una actuació que preservi el caràcter unitari de l’edifici i destaqui el protagonisme que tenen cadascuna de les quatre torres que hi ha a cada cantonada.

Un any i mig d’obres

Pel que fa als criteris d’adjudicació a l’hora de triar oferta es tindran en compte variables com la relació entre qualitat i preu o la garantia de l’obra per cobrir possibles incidències que puguin sorgir un cop s’acabin els treballs. La direcció de les obres s’assignarà a la firma Julià Arquitectes Associats, que és el despatx tècnic que va guanyar el concurs per redactar el projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova, que és el que s’ha d'executar ara.

Imatge de la Fàbrica Nova des de la carretera de Vic / ARXIU/ALEX GUERRERO

L’actual procés de licitació que s’acabarà ja amb l’últim tràmit abans de veure moviment d’obres a l’edifici. Serà l’adjudicació dels treballs, que s’hauran d’acabar en l’esmentat termini de 18 mesos segons s’estipula en el procediment. Un any i mig d’obres, doncs.

La previsió d’obres a la Fàbrica Nova de Manresa que s’ha fet fins ara no s’han acomplert. El govern ha parlat del 2023, del gener d’aquest 2024 -segons es va dir a l’acte dels 80 anys de la UPC- i ara ja se situa a finals del 2024. Es tracta d’un projecte costós, tant des del punt de vista econòmic com purament administratiu, segons l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.